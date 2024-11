Aníbal Pachano apuntó contra Pablo Echarri: “Es un ordinario y un maleducado”

Aníbal Pachano acudió como invitado al programa Oveja Negra y habló sobre el problema que tiene con la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes Asociación Civil (SAGAI) porque no le están pagando un dinero que le adeudarían.

Anibal Pachano sobre Echarri: Maneja la plata nuestra de las imágenes

Pablo Echarri está al frente de la tesorería de SAGAI, por eso le preguntaron si había tenido oportunidad de hablar con él, pero el artista dijo que no y que tampoco tiene intenciones de hacerlo: “No, no me interesa”.

“Es un ordinario. Es el que maneja SAGAI. Maneja la plata nuestra de las imágenes. Es el que paga las imágenes, y a mí no me paga”, aseguró Pachano.

“Todo comenzó porque no le querían pagar…yo me entero, como mucha gente se entera, por un doblador que no cobraba los derechos que se habían pagado y que habían recaudado estos señores de SAGAI. Ese es el problema, se les cayó la careta”, explicó el artista.

Quien se hizo eco de estas declaraciones fue el Legislador de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, que compartió en su cuenta de X un fragmento de la entrevista a Pachano y acotó: “¿Así que el chanta de Pablo Echarri es el tesorero de SAGAI y no le paga a los artistas el dinero que les corresponde? No me sorprende en absoluto. Siempre que hay un kirchnerista a cargo, hay problemas de robo o corrupción. No pueden evitarlo, son corruptos de pura cepa”.