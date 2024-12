Pampita habló sobre los chats entre Wanda Nara y la China Suárez: ¿Qué dijo?

Carolina «Pampita» Ardohaín volvió de un viaje a Tailandia junto a otras famosas argentinas para representar a una reconocida marca de joyas. «Muy lindo todo el viaje, espectacular. Muy bien las chicas, todo el team argentino muy bien, representando a Argentina muy bien», comentó la modelo, muy sonriente junto a su hija Ana García Moritán y su nuevo novio, Martín Pepa.

Pampita: «Con La China Suárez somos familia»

Al ser consultada por las cosas que dijo Wanda Nara sobre ella, aseguró no haber escuchado nada. La empresaria dijo que sus amigas estaban dispuestas a golpear a La China Suárez más que como los hizo Pampita aquella vez en el motorhome cuando la descubrió con Benjamín Vicuña. Pero también publicó chats en los que Suárez se refería a los hijos de la modelo.

«Llegué ayer, así que no, no les puedo decir porque no miré nada, no vi nada tampoco. Todo muy bien, somos familia, siempre va a estar todo bien. Estoy con jet lag todavía. Así que no le puedo decir nada», afirmó la modelo.

Le preguntaron si su vínculo con La China seguía siendo bueno y ella afirmó que sí: «Por supuesto, somos familia».

La modelo se retiró muy sonriente para compartir un almuerzo con su nuevo novio y con su pequeña hija, fruto de su relación con su exmarido, Roberto García Moritán.