Roberto García Moritán: “Todavía no sané lo de Caro”

Roberto García Moritán ya está divorciado de Carolina “Pampita” Ardohaín, pero no logra dar vuelta la página y no quiere ni pensar en tener una nueva relación sentimental. A diferencia de la modelo, que ya hizo público su romance con Martín Pepa.

Roberto Moritán reveló como se siente en esta etapa de su vida

“La mejor manera de protegerme, de proteger a Caro y a los chicos era no hablando más. Me parece que el tema ya pasó, estoy en otra. Yo estoy focalizado en mi ONG, en mis hijos, en algunas cosas de lo privado que estoy trabajando. Estoy trabajando mucho como siempre la vida del emprendedor es así”, aseguró el empresario, que rechazó la propuesta de Susana Giménez para ir a hablar a su programa.

Al ser consultado sobre sus deseos de abrirse nuevamente al amor, Moritán descartó de lleno esa posibilidad porque aún no se olvida de Pampita: “No tengo espacio porque tengo la cabeza en otra cosa, porque todavía no sané lo que pasó con Caro… cada uno tiene sus procesos y es verdad también que la realidad de ella es muy distinta a la mía ella, no tiene espacio para el dolor y yo con todo esto estoy madurando mucho y aprendiendo”.

“Cuando se dé, se dará, pero yo creo que tengo que estar el tiempo suficiente como para poder ponerme bien, reencontrarme, saber bien qué es lo que quiero y además el amor de verdad, ese amor de arraigo y de raíz sobre todo cuando hay familias involucradas necesita sus tiempos o sea no, para mí las cosas no son descartables. Hoy mi vida sentimental es la menor de mis preocupaciones”, manifestó.