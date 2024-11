Pampita y Martín Pepa, de la mano en Londres: la foto y los detalles del viaje

Carolina «Pampita» Ardohain se divorció de Roberto García Moritán y rápidamente volvió a apostar al amor. Durante su caminata a Luján, la madre de Martín Pepa le mencionó a su hijo como posible candidato y desde ese entonces decidieron darse una oportunidad.

Pampita y Martín Pepa, de la mano en Londres

Martín Pepa y Pampita salieron varias veces en Buenos Aires, pero la modelo no se animó a oficializar el romance. Sin embargo, los encontraron juntos y tomados de la mano durante su viaje a Londres.

La modelo viajó por compromisos laborales a París y después se encontró con su novio para pasar tiempo juntos en Londres. Allí se sintieron más libres y caminaron de la mano, pero, como siempre ocurre, algún argentino los vio y los fotografió.

El programa «El ejército de la mañana» mostró las imágenes de Pampita con Martín Pepa. Además, contaron que Roberto García Moritán estuvo en el Polo durante el fin de semana. Pampita y Pepa no pasearon a solas. También estaba Estefanía Novillo, maquilladora de la modelo y amiga de su círculo íntimo.

Martín Pepa, el novio de Pampita, es «muy mujeriego»

Ángel de Brito habló sobre la nueva relación de Pampita en su ciclo de streaming #AngelResponde y reveló que debido a la repentina exposición que tuvo el polista en los últimos días, sus ex parejas ya comenzaron a comunicarse con su colega Yanina Latorre para develar datos de su intimidad.

“Las ex del polista empiezan a escribir y van a Yanina Latorre que saben que va a contar. Yanina me estuvo reenviando algunos mensajes y no le quiero arruinar el show, pero voy a leer alguno nada más”, comentó De Brito. Luego, el conductor de Bondi leyó uno de ellos: “No es polista. Le gusta el polo porque cuida los caballos de su jefe y se hace el polista. Mujeriego a morir”.

Con información de NA