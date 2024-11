Aseguran que Martín Pepa, el novio de Pampita, «Es muy mujeriego»

Carolina Pampita Ardohain suma un nuevo capítulo en su vida amorosa tras su escandalosa separación de Roberto García Moritán. La modelo ya se muestra públicamente con el polista Martín Pepa, su supuesta nueva pareja.

La expareja de Martín Pepa reveló que es mujeriego

Ángel de Brito habló sobre la nueva relación de Pampita en su ciclo de streaming #AngelResponde y reveló que debido a la repentina exposición que tuvo el polista en los últimos días, sus ex parejas ya comenzaron a comunicarse con su colega Yanina Latorre para develar datos de su intimidad.

“Las ex del polista empiezan a escribir y van a Yanina Latorre que saben que va a contar. Yanina me estuvo reenviando algunos mensajes y no le quiero arruinar el show, pero voy a leer alguno nada más”, comentó De Brito.

Luego, el conductor de Bondi leyó uno de ellos: “No es polista. Le gusta el polo porque cuida los caballos de su jefe y se hace el polista. Mujeriego a morir”.

Sin embargo, la supuesta pareja se muestra cada vez más unida. El pasado fin de semana Pampita y Martín Pepa fueron vistos juntos y muy sonrientes a la salida del Abierto de Polo.

Fernando Piaggio adelantó en El run run del espectáculo que la flamante pareja estaría preparando un viaje a Nueva York en las próximas semanas, que ambos “se permiten todo” y apuestan por el amor