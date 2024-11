Mientras Moritán desmiente los rumores de un nuevo romance, Pampita organiza una super fiesta de divorcio

Luego de una escandalosa separación entre la modelo Carolina “Pampita” Ardohain y el ex ministro de Desarrollo porteño, Roberto García Moritán, que decidió internarse en una clínica de rehabilitación, el político desmintió los rumores de un nuevo romance.

Roberto García Moritán: “es todo inventado”

El ex ministro aseguró que está “todos los días mejor, muy focalizado en mi familia”. No obstante, al ser consultado por su ex mujer, remarcó: ”No voy a hablar nunca de Caro, no tengo nada que decir de ella, más que cosas maravillosas”.

Tras haber pasado una semana en una clínica de rehabilitación, Moritán aseguró que las fotos que se filtraron de mujeres a la salida de su departamento, “es todo inventado” y agregó que sentimentalmente está “triste y ya habrá tiempo para el amor, en algún momento, espero”.

Moritán negó estar relacionado actualmente con otras mujeres y, frente a la consulta sobre infidelidad en su matrimonio con Ardohain, el ex funcionario remarcó: “No voy a hablar nunca de mi relación con Caro, ella decidió no hablar del tema y yo no lo voy a hacer”.

Sin embargo, afirmó que continúa en contacto con la modelo: “Por supuesto, es la madre de mis hijos

Por otro lado, fuentes aseguran que la modelo Carolina “Pampita” Ardohain esta a pleno con la idea de organizar una “súper fiesta” para celebrar su divorcio y según trascendió, durante ese festejo Carolina presentaría a su nueva pareja ante sus amigos y amigas.