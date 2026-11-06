Liga Femenina de básquet: Biguá no pudo con Peñarol y hoy le toca a las Rojas

Biguá no pudo con Peñarol, que dio el golpe en El Nido, ganó 69-54 y logró su primera victoria en la Liga Femenina de básquet. Las marplatenses fueron de menos a más en el inicio de la gira que se cerrará este viernes en La Caldera, contra Independiente, uno de los equipos de punta en la Conferencia Sur.

El primer cuarto fue muy disputado, con un buen arranque de las dueñas de casa, pero una rápida reacción de las Milrayitas que lograron empatar en 15. En el segundo, el equipo dirigido por Javier Bianchelli se escapó en el marcador, lo ganó 19-11 y se fue al descanso arriba por 34-26.

Demársico fue la mejor de la cancha, con 25 puntos. (Prensa Biguá)

Biguá no le encontró la vuelta

Cómodo en la delantera, Peñarol manejó el partido, Javier Ielmini intentó variantes y Biguá estuvo a tiro, aunque el marcador terminó 17-17. Favorecido por la ventaja, la visita controló el duelo, ganó el último parcial por 18-11 y logró su primer triunfo en el certamen. Con este resultado, las Verdes bajaron a 1-5 y las marplatenses están 1-4.

Guadalupe Demársico, ex Independiente, fue la mejor de la noche con 25 puntos, mientras que en las neuquinas volvió a sobresalir Julieta Tell, con 19 puntos, seguida de Florencia Ortiz (11) y Catalina Taño (9). La experimentada Celeste Selent fue la dueña de los rebotes y terminó con 15.

Tell terminó con 19 puntos, pero no alcanzaron para cantar victoria en casa. (Prensa Biguá)

Independiente va por más en La Caldera

Luego del tremendo impacto ante Boca en La Bombonerita, Independiente recibirá a Peñarol, con el objetivo de extender su gran momento y seguir en la zona alta de la Conferencia Sur. El partido en La Caldera neuquina comenzará a las 21. Las Rojas tienen registro de 4-1 y son, junto a las Xeneizes (5-1), las mejores de la competencia.