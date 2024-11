Para Baby Etchecopar, Jorge Lanata “no vuelve a la radio” 

La salud de Jorge Lanata tuvo mejoras mientras se encuentra internado en el Hospital Italiano. El periodista debió someterse a diferentes operaciones con un largo y complejo proceso de recuperación que continúa, y tanto su audiencia como sus colegas, esperan su regreso, aunque lo ven un poco lejano.

La opinión de Baby Etchecopar sobre la salud de Jorge Lanata

Este jueves, fue Baby Etchecopar brindó declaraciones ante un móvil de Intrusos sobre las últimas novedades acerca de la salud del periodista: “La esperanza es lo último que tenemos que perder. A mí, la verdad, que me toma muy de sorpresa. Porque yo quiero que salga, pero me parece rarísimo lo que se cuenta de las grandes mejorías que va a rehabilitar”.

En ese sentido, el conductor de Radio Rivadavia y A24 se mostró cauto ante las noticias de mejoría del reconocido periodista: “Dios quiera y la Virgen… pero yo no creo mucho, Dios quiera que salga. Es muy raro, después de lo que él tuvo, de no sé cuántos meses en cama, los músculos se destruyen, el cuerpo se destruye”.

Ante la pregunta de si Lanata podría volver a los medios de comunicación luego de su recuperación, Baby dijo sin filtros: “Ya Jorge no era el mismo cuando tuvo el último episodio… hablaba agitado, le costaba. Yo no… mirá, no es por agorero, pero me conformaría con un Lanata en la casa con las hijas, feliz, no en la radio. Si lo hacemos mal los que estamos más o menos enteros, imaginate el pobre Jorge que vuelve después de tanto. No creo que Jorge vuelva a la radio”.

La opinión de Jorge Lanata respecto a la fiesta de 15 de la hija de Elba Marcovecchio

Jorge Lanata le comentó a Elba sus deseos de que la fiesta de 15 de Allegra se realice aunque el este internado. «Yo sufrí toda mi vida de que no festejaran mi cumpleaños esperando que mi mamá se curara y mi mamá tardó 40 años en curarse», fueron las palabras del periodista que desea fuertemente que el evento se lleve adelante.

La fiesta de 15 de Allegra será un encuentro de más de 100 personas en el Palacio Duhau, la emblemática edificación ubicada en el barrio de Recoleta, Capital Federal. Se realizaría el 23 de noviembre con un estimado de 70 chicos invitados y casi 40 adultos. Todos ellos se tratarían de familiares y amigos íntimos de la adolescente.