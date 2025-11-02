Paula Bernini hizo un móvil desde Las Grutas y la posicionó como uno de los mejores destinos del país 

Los grutenses tienen motivos para inflar el pecho: las playas de Las Grutas fueron destacadas como las mejores de Argentina por la agencia canadiense Travel Network, y la periodista Paula Bernini realizó un móvil en vivo para TN desde el balneario para mostrar sus encantos y singularidades.

Paula Bernini recorrió Las Grutas con un móvil de TN

Este domingo 2 de noviembre 2025, Paula Bernini recorrió la costa rionegrina y fue describiendo las características que hacen de Las Grutas un destino único en la Patagonia y en toda la costa atlántica. “Tienen huecos en la playa que son únicos, piletones naturales donde la gente puede bañarse cuando baja la marea”, destacó la periodista, maravillada por la geografía y las particularidades del lugar.

Estos piletones, explicó, fueron construidos hace décadas, en una época en la que la conciencia ecológica era distinta. Aun así, con el paso del tiempo se conservaron como parte del paisaje costero y hoy son una de las postales más distintivas del balneario. “Cuando el agua baja, los piletones se llenan y te podés bañar, es una experiencia única”, señaló Bernini, mientras mostraba en cámara la belleza del entorno.

El informe, emitido en el noticiero nacional, no tardó en viralizarse entre los rionegrinos, que celebraron el reconocimiento con orgullo. Las imágenes mostraron el mar turquesa, las aguas templadas y los acantilados característicos que hacen de Las Grutas un punto turístico cada vez más elegido.

Con este nuevo reconocimiento internacional, Las Grutas reafirma su lugar como una de las joyas del turismo argentino, combinando naturaleza, historia y ese toque distintivo que la hace, sin dudas, la playa más especial del país.