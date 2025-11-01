Starlink dejará sin servicio varias antenas en noviembre: ¿por qué y cuáles son las versiones afectadas?

A partir del 17 de noviembre, algunas antenas de Starlink dejará de funcionar. SpaceX, la empresa detrás del servicio satelital de Elon Musk, emitió una advertencia esta semana para informar a sus usuarios la medida, también brindó detalles de los motivos y los modelos que quedarán afectados.

Cuáles son las antenas de Starlink que quedarán sin servicio y por qué

SpaceX, mediante un correo directo a sus usuarios o por notificaciones dentro de la aplicación, informó que algunas antenas podrían quedar sin servicio definitivo si no reciben una actualización antes del 17 de noviembre de 2025.

La empresa detalló que el riesgo afecta principalmente a quienes han mantenido almacenadas sus antenas durante un periodo prolongado, específicamente aquellas que llevan 21 meses o más sin activarse y que siguen funcionando con versiones de software anteriores a la 2024.05.0.

SpaceX resaltó que estos equipos podrían quedar «permanentemente inoperables» si el usuario no realiza el correcto procedimiento de actualización. «Es fundamental que realices esta actualización antes del 17 de noviembre, o tu Starlink dejará de funcionar», advirtió.

El grupo más afectado está conformado por quienes por motivos de mudanzas, viajes o cancelaciones del servicio, almacenaron el kit de Starlink y no lo volvieron a poner en funcionamiento durante casi dos años.

El segundo grupo afectado corresponde a antenas inactivas, pero con versiones comprendidas entre la 2024.05.0 y la 2024.12.26. La empresa aclaró que si bien estos equipos no serán inhabilitados permanentemente, perderán la capacidad de acceder a Internet a partir del 18 de noviembre hasta que se aplique la actualización pendiente.

Para evitar que las antenas de Starlink sean inhabilitadas, es importante actualizarlas y este procedimiento lo debe realizar el usuario conectando físicamente su antena y asegurándose de que esté ubicada en un lugar donde pueda captar la señal satelital.