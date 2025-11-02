El homenaje a Diego Maradona en la playa de Las Grutas: “Infinito en el corazón del pueblo” 

En el día que hubiera sido su cumpleaños, la playa de Las Grutas, Río Negro volvió a convertirse en un lienzo natural para rendir homenaje a uno de los ídolos más grandes del país: Diego Armando Maradona. La artista visual Lidia Rosana Gómez, reconocida por sus intervenciones en la arena que ya recorren todo el país, volvió a desplegar su talento para recordar al astro argentino con una obra de gran magnitud.

Homenaje a Diego Maradona en la playa de Las Grutas

En esta ocasión, Gómez trabajó junto a Gabriela Henkel para dar vida a una imagen de Maradona acompañada por una frase que resume el sentimiento popular hacia el “10”:

“Porque vos no te fuiste, te volviste infinito en el corazón del pueblo.”

El homenaje forma parte del estilo que caracteriza a Lidia, conocida por su Land Art, una disciplina que interviene el paisaje natural transformándolo en una obra efímera. Desde la arena de Las Grutas, la artista ha retratado a figuras que representan el orgullo argentino: Lionel Messi, Dibu Martínez, Franco Colapinto y ahora, a Diego, el eterno capitán de la selección.

Las artistas trabajaron desde las primeras horas del día, aprovechando la marea baja para trazar el rostro de Maradona sobre la arena, en una intervención que combina arte, emoción y devoción popular.

El retrato fue compartido en redes sociales, lugar donde las artistas buscan que llegue a Dalma, Gianinna y a Claudia Villafañe.

“El Eternauta de Sal”: El tributo que hicieron en Las Salinas del Gualicho, Río Negro

En el vasto paisaje blanco de Las Salinas del Gualicho, a pocos kilómetros de Las Grutas, Río Negro, un equipo de artistas creó una obra única: El Eternauta de Sal. Esta escultura efímera, que rinde tributo al icónico personaje de la historieta argentina creado por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, se suma a la lista de tributos realizados por este grupo, que ya ha inmortalizado en la arena de mar a figuras como el Papa Francisco, Franco Colapinto y Lionel Messi.

Liderado por Lidia Rosana Gómez, con Gabriela Henkel (@henkelgabito), Jesús Benjamín Pereyra (@saoaudiovisualhd),y @astroturismolasgrutas, con el apoyo esencial de la empresa Cosermin, el proyecto desafió las adversidades de un entorno hostil y las limitaciones del arte efímero para transmitir un mensaje profundo sobre la transitoriedad, la pureza y la importancia de vivir el presente.

La sal, material protagonista, no fue elegida al azar: «símbolo de la fugacidad de la vida», pero también de simplicidad y pureza, conecta los valores de El Eternauta con la esencia del arte efímero. En la historieta, los personajes toman decisiones cruciales en un contexto de supervivencia; en esta obra, la figura del Eternauta, moldeada en sal, recuerda que la belleza reside en el instante.

Bajo el lema “#nadiesesalvasolo”, este equipo de la costa rionegrina destacó el espíritu colectivo que dio vida a esta iniciativa. “Porque sin ustedes no podríamos, porque entre todos es más lindo y mejor, porque de eso se trata vivir”, expresaron por la colaboración y el sentido de comunidad.

A pesar de los retos logísticos y las condiciones extremas de Las Salinas del Gualicho, el equipo logró materializar su visión, gracias al apoyo de Cosermin, que facilitó el acceso al espacio.