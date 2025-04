Pedro Rosemblat llega a América TV con un nuevo programa: ¿De qué se trata?

El conductor y streamer Pedro Rosemblat, conocido por liderar el canal digital Gelatina y por su relación con Lali Espósito, está a punto de desembarcar en América TV con un proyecto propio. La noticia fue revelada por Yanina Latorre en su programa Sálvese Quien Pueda, donde contó que se cruzó con Rosemblat en el ascensor del canal y le consultó directamente al productor ejecutivo, el Chato Prada, sobre los planes del comunicador.

¿Qué programa hará Pedro Rosemblat en América TV?

Aunque desde América TV prefirieron mantener el misterio, se confirmó que Rosemblat estuvo esta tarde en las instalaciones del canal, ultimando detalles para un nuevo ciclo que conducirá. Según trascendió, el programa será de entrevistas, se emitirá una vez por semana y no tendrá un enfoque político, según aclaró Prada: “No es político, es de entrevistas. No voy a contar todo, no puedo”.

La incorporación de Rosemblat se suma a la renovación de la grilla de América TV, que también celebrará el regreso de Peligro Sin Codificar, un clásico del humor que promete devolver risas al canal. La expectativa crece por descubrir cómo el creador de Gelatina llevará su estilo fresco y descontracturado a la pantalla de televisión.

La vuelta de Peligro Sin Codificar en América TV

«El levantamiento inminente es para Pasó en América, el programa de Tartu y Sabrina Rojas que terminaría a fines de abril en @AmericaTV», señalaron.

Respecto al proyecto que podría reemplazarlo, contaron: «El canal ya está buscando alternativas para la franja. Una es la vuelta de Peligro Sin Codificar«.

Cabe recordar que Pasó en América con Sabrina Rojas y Tartu debutó en América TV en abril de 2024 y es un programa que resume lo mejor del día.