«Pensé que me moría»: el duro relato de Soledad Silveyra en la Mesa de Mirtha Legrand

Soledad Silveyra estuvo presente en La Noche de Mirtha y contó el duro momento que vivió hace un tiempo al regresar de unas vacaciones. «Estuve enferma cuando volví de un viaje y pensé que me moría. Me agarró feo”, contó Solita en el programa.

“En el avión hacía mucho frío. Me morí de frío. Llegué a casa, me dolía todo y no me podía ni dormir. A la noche fui a lo de una amiga y estaba mareada. Venía con otro horario, pensé que era eso, pero al día siguiente amanecí con 40 grados de fiebre”, añadió la actriz.

“Yo no les puedo explicar lo horrible que es estar tres días con 40 grados de fiebre”, contó angustiada Silveyra. «Era Gripe A. Yo prefería que fuera Covid-19, que al menos estoy bien vacunada… Viajé con barbijo en el avión, pero viste cómo es que el de al lado de tose y listo…”, cerró.

