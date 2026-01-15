Periodista mexicana generó rechazo por exhibir la habitación del hotel donde murió Liam Payne

La periodista mexicana Shanik Berman quedó en el centro de la polémica tras compartir en redes sociales que se hospedó en la misma habitación del hotel donde falleció Liam Payne, exintegrante de One Direction.

Indignación en redes: Shanik Berman mostró el lugar donde murió Liam Payne

El hecho rápidamente generó polémicas en las redes sociales, según se informó la Agencia Noticias Argentinas, debido a la manera en la que relató y exhibió su estadía en el lugar donde el cantante británico pasó sus últimos momentos.

La periodista de espectáculos y colaboradora del programa Hoy viajó a Argentina junto a su hija Karla Berman y utilizó su cuenta de TikTok para contar que se encontraba alojada en la habitación 310 del Hotel CasaSur, en el barrio porteño de Palermo.

En el video, detalló que desde el balcón de esa habitación habría ocurrido la caída que provocó la muerte del músico en octubre de 2024, mientras mostraba la vista hacia la piscina del hotel.

Según relató Berman, su estadía en ese cuarto se dio por recomendación del propio personal del hotel: “El hotel estaba lleno y solo quedaba una habitación”, explicó en el video, donde además aseguró que no creía en las casualidades.

La periodista también registró el homenaje que fanáticos de Liam Payne mantienen en las inmediaciones del hotel, con flores, fotos y mensajes dedicados al cantante. En su relato, sostuvo que aún se perciben las emociones de los seguidores que se acercan al lugar para recordarlo.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar y el video dividió opiniones, ya que algunos usuarios defendieron su derecho a contar la experiencia, una gran cantidad de comentarios cuestionaron la exposición del lugar y calificaron el contenido como imprudente.

Mensajes como “¿cuál es la necesidad?”, “Shanik jamás decepciona con sus imprudencias” y “¿por qué lo etiquetó?”, ya que la periodista etiquetó a la cuenta de Payne en sus redes sociales.

El cantante falleció el 16 de octubre de 2024 a los 31 años tras caer del balcón de su habitación en el Hotel CasaSur de Palermo. Su muerte conmocionó al mundo de la música y a millones de fanáticos alrededor del mundo.