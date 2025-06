Petrona apuntó contra la producción de Gran Hermano por acomodo en el reality

Petrona Jerez se sumó a la polémica al cuestionar si hay “acomodos” en Gran Hermano, el reality de Telefe. En LAM (América TV) debatieron sobre las decisiones de la producción y el destino de los ganadores del programa.

Luego de los dichos de Petrona para Net TV, en LAM se sumaron al debate sobre los supuestos acomodos de la producción de Gran Hermano. “Ya dije ciento veinticinco veces que a los programas no les importa acomodar a nadie”, afirmó Ángel De Brito, aunque reconoció que la producción cuida el show priorizando a los personajes que generan mayor rating.

“Obviamente van cuidando el programa y ven qué personajes le rinden más. Pasan lo que les conviene, es un programa que se edita”, explicó, subrayando que el objetivo principal es maximizar la audiencia.

Pusieron el foco en los ganadores recientes, como Marcos y Bautista, quienes, según señaló, desaparecen de la pantalla tras consagrarse. “Ganan y después no van más. ¿No quieren ir o no los llaman?”, se preguntó. De Brito aclaró que ambos fueron convocados, pero no regresaron, ya sea por decisión propia o por falta de interés de la producción en reintegrarlos. “Tienen contrato con Telefe, pero no son esclavos”, comentó, recordando que, en el pasado, los ganadores participaban activamente como panelistas o en otros programas, algo que no ocurre con los últimos campeones.

El caso de Marcos fue mencionado como ejemplo: “No tenía mucha participación, no hablaba, pero la gente lo eligió”, destacaron sugiriendo que el público, potenciado por las redes sociales, tiene un rol clave en las decisiones, más allá de las intenciones de la producción.

“Hay otros que se mueren por ir y no los invitan”, agregaron en el panel, dejando entrever una posible selección arbitraria por parte de la producción. La conversación también tocó el caso de participantes históricos que, años atrás, capitalizaban su fama post-reality, algo que, según los panelistas, ya no ocurre con la misma intensidad.