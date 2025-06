Ángel de Brito reveló que Telefe fue vendido y se avecinan «cambios polémicos»

Ángel de Brito lanzó una bomba en el mundo del espectáculo al revelar en su cuenta de X que Telefe, el canal líder de la televisión argentina, cambió de manos. “Telefe finalmente vendido a un empresario argentino, como principal accionista”, anunció el conductor de LAM,, generando revuelo entre los seguidores del medio.

Telefe fue vendido: ¿Qué pasará con la empresa?

Ángel de Brito no se quedó ahí y adelantó que esta operación traerá consecuencias significativas: “Se vienen varios cambios en la empresa”. Aunque no dio detalles específicos sobre la identidad del nuevo accionista ni la naturaleza de las modificaciones, sí dejó claro que el impacto será notorio. “La semana que viene sería el anuncio. Habrá polémica”, sentenció, dejando entrever que la transición no estará exenta de controversias.

Luego, en otra publicación agregó: «Algunos gerentes confirman. Otros niegan rotundamente. Hoy hubo Asamblea en el canal por la preocupación de mantener fuentes laborales», detalló de Brito.

Finalmente anunció que el miércoles 11 de junio se abren las ofertas y se define el destino del canal.

La noticia llega en un momento en que Telefe domina la audiencia con programas como Gran Hermano y otros formatos exitosos. Sin embargo, este cambio de propiedad podría alterar la dinámica del canal de las tres pelotitas, que ha sido un pilar de la televisión argentina.