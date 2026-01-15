Polémica en Bendita: Luca Martin habló de Chiche Gelblung, generó repudio y luego se disculpó al aire

Luca Martin quedó envuelto en una fuerte polémica tras un comentario que realizó al aire en Bendita (El Nueve), donde opinó —entre risas— sobre el periodista y conductor Chiche Gelblung.

El episodio se dio luego de la emisión de un informe que repasaba una caótica salida al aire de Gelblung en NET TV, marcada por fallas técnicas y cruces en vivo. Al analizar las imágenes en el estudio, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin tomó la palabra y realizó una reflexión que generó inmediato rechazo.

“No quiero sonar edadista con esto —el edadismo es el prejuicio hacia la gente mayor, la gerontofobia—”, comenzó diciendo el panelista de 25 años, antes de lanzar su comentario más controvertido.

“¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal”, expresó entre risas.

La conductora Edith Hermida intervino de inmediato para marcar un límite: “No tengamos edadismo, chicos, no está bueno. Además, me parece que, a pesar de todo, él sigue manejando una editorial maravillosa. Chiche hace escuela en televisión”.

El comentario de Luca Martin no pasó inadvertido y provocó un fuerte revuelo en redes sociales, donde numerosos usuarios repudiaron la forma en la que se refirió a Gelblung, una figura histórica del periodismo argentino.

El pedido de disculpas de Luca Martin

Ante la repercusión, Luca Martin volvió a tomar la palabra al aire en Bendita para aclarar sus dichos y explicar el sentido de su comentario sobre el conductor de 81 años.

“No creo que haga falta aclarar nada más que la realidad: yo siempre lo conocí como un señor más grande, con esa personalidad y esas reacciones. Nunca quise implicar que por su edad merezca menos o que esté mal lo que hace”, sostuvo.

Y agregó: “Solo quise remarcar que Chiche siempre hizo la misma performance, la misma versión de su persona. Yo siempre lo conocí así. Nunca quise insultarlo, al divino Chiche, pero bueno, me alegra que esto sirva como tema para el programa”.

Durante el intercambio, su compañera Estefi Berardi le consultó si no consideraba que su frase podía interpretarse como humor negro o como un comentario que se habría dicho en una charla privada y no en televisión. Sin embargo, Martin volvió a sostener su postura.

“No creo que haya hecho un chiste de humor negro. Lo más fuerte que dije fue usar el número 300 como una exageración”, concluyó.

El episodio reabrió el debate sobre los límites del humor, el edadismo y la responsabilidad en los comentarios televisivos, especialmente cuando involucran a figuras históricas de los medios.

Con información de PrimiciasYa