Escándalo en Canal 9: Any Ventura y Alejandra Maglietti no pudieron despedirse al aire

Un nuevo escándalo se suma a la salida de Beto Casella de Bendita y su desvinculación de Canal 9. Esta vez, las protagonistas son las históricas panelistas del ciclo, Any Ventura y Alejandra Maglietti, quienes no solo se quedaron sin la posibilidad de decir adiós en pantalla tras años de trabajo, sino que fueron notificadas de la decisión apenas minutos antes de entrar al estudio.

La bronca de Any Ventura y Alejandra Maglietti por cómo fue su salida de Canal 9

Tanto Ventura como Maglietti acompañarán al conductor en su nueva etapa profesional en América TV, y ocuparán sus históricas sillas en el panel.

Al parecer, la decisión de las periodistas de no seguir en Canal 9 no habría caído del todo bien, razón por la cual no solo no las dejaron tener una despedida, sino que tampoco pudieron salir al aire.

«Estaban por hacer un programa en vivo, viene una productora y le dice a dos de las panelistas ‘ustedes no van a salir al aire’, maquilladas, vestidas, con la rutina preparada», informó Ángel de Brito en LAM.

En diálogo con LAM, Any Ventura contó como fue la charla con la producción y las palabras de apoyo que recibió de su amigo Beto Casella cuando le contó lo sucedido.

“Estoy re triste. No sé si fue un malentendido o con intención, pero estoy re triste. Voy todos los martes desde hace años y, de pronto, me estaba maquillando, pasando por peluquería, por cambiarme, ya tenía la ropa preparada, y un productor me dice que no voy a salir en la grilla, que lamentablemente no voy a subir al aire. Me tuve que ir», expresó dolida por la situación.

“Era tan armonioso que, cuando nos dijeron que no iba a haber despedida tipo homenajes, a mí me pareció agradable. Iba a agradecer a todos los compañeros, técnicos, a Edith, productores. Pero llegó el momento de subir al piso y no. Seguramente alguien lo pensó, pero tarde. A mis compañeras les avisaron al mediodía o a la mañana; a mí, ya estando maquillada y producida para salir al aire«, relató sobre el incómodo momento.

La panelista confesó que le mencionó lo sucedido a Casella, y que este tuvo palabras de apoyo con ella: “Lo hablé con Beto y me dijo algo muy interesante: ‘vos siempre tan elegante’. Trato de ser lo más elegante posible y siento que se perdieron una despedida cariñosa«.

Finalmente, contó que su salida del ciclo culminó en un video que grabó con su celular: “No sé si lo sabía Edith. Ella nos había dicho que no había homenaje, nada más. Pero, bueno, una despedida cortita… ¿qué era lo grave? Saludé a las chicas, hicimos un video, a todos los que me encontré, hasta a la seguridad”.

Alejandra Maglietti rompió el silencio tras su abrupta salida de Canal 9

Por su parte, Alejandra Maglietti dijo entender el enojo de la producción con ella: “Tengo que hacer un mea culpa porque todavía tengo vínculo con el canal. Debería haber pedido permiso para ir hoy a Intrusos. Pedí perdón porque no estuvo bueno lo que hice. No debí hacerlo”.

A pesar de entender la decisión, lamentó no poder decir un último adiós a la audiencia: «La verdad es que no lo sé. Entiendo el punto y el porqué, por eso no me enojo. Me hubiera encantado despedirme. A toda la gente que trabaja en El Nueve, son muchos años, los quiero mucho a todos. Igual voy a ir al canal”.

“Me enteré como a lo último, estaba justo saliendo para el canal, organizando cosas para mañana. Aprovecho para aclarar por qué. No fue una decisión mía, pero la tengo que acatar”, cerró correctamente.