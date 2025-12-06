Beto Casella deja Bendita tras 20 temporadas y el programa ya define a su nuevo panel

La salida de Beto Casella de Bendita después de dos décadas al frente del ciclo ya es un hecho. Y mientras el histórico conductor comienza a delinear su futuro profesional, la producción del programa avanza contrarreloj para rearmar el panel que acompañará a Edith Hermida, quien quedará al frente durante el verano.

Estos son los panelistas confirmados para el Bendita TV de Edith Hermida

Según reveló Marina Calabró, ya hay varias figuras confirmadas para esta nueva etapa del ciclo de El Nueve. Aníbal Pachano, Evelyn Von Brocke, Daniel Gómez Rinaldi y Guille Barrios serán parte del equipo que debutará en las emisiones estivales.

Además, fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas indicaron que se espera la incorporación de más panelistas en los próximos días, especialmente de cara al arranque de la temporada fuerte de la televisión, una vez pasado el período de vacaciones.

Con la despedida de Casella, Bendita se prepara para un nuevo capítulo en su historia: mantener la esencia del programa a la vez que renueva voces y miradas para seguir vigente después de 20 años al aire.