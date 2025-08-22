Los espectadores de la Tv estadounidense están acostumbrados a que Jimmy Kimmel sea normalmente quien entrevista. Por su late night show; Jimmy Kimmel Live!, pasan las estrellas más importantes de la industria, que se animan a revelar secretos, anécdotas y experiencias jamás contadas. Sin embargo, esta vez el entrevistado fue él.

En las últimas horas, el presentador de Tv reveló un hecho que vivió junto a su amigo Matt Damon y que podría haberlo llevado «a prisión por el de su vida». Los detalles de la anécdota.

El día que Matt Damon casi muere y lo salvó Jimmy Kimmel: «Si muere iré a prisión por el resto de mi vida»

Tanto dentro como fuera de la pantalla, Jimmy Kimmel es un gran anfitrión. Por su late night show Jimmy Kimmel Live! pasan las estrellas más importantes de la industria, quienes se animan a revelar secretos, anécdotas y experiencias jamás contadas. Sin embargo, esta vez el protagonista fue él.

En las últimas horas, el presentador, productor y comediante reveló un hecho que vivió junto a su amigo Matt Damon y que podría haberlo llevado a la cárcel de por vida. Fue en una reciente entrevista con Variety que el productor televisivo recordó una anécdota junto al actor.

“Matt Damon vino a cenar a mi casa una noche. Preparé costillas de cerdo”, comenzó a relatar el presentador sobre aquella noche que casi termina en tragedia. “Llegó tarde, tenía mucha hambre y empezó a comer rápido. Se atragantó con una costilla de cerdo. Se le quedó atascada en la garganta durante una hora y media”, recordó. Damon y Kimmel comparten una amistad chistosa públicamente, en la que bromean sobre ser «enemigos».

El actor, que había ido a la velada junto a su hermano, comenzó a ahogarse, por lo que el dueño de casa propuso llevarlo a un hospital: “Si muere en mi casa, iré a prisión por el resto de mi vida”, pensó por aquel entonces Kimmel, quien públicamente es visto como el mayor adversario de Damon. “Nunca podré explicar esto como algo más que un asesinato”, bromeó mientras intentaba ayudar al intérprete de Interstellar.

Finalmente Kimmel pudo salvarle la vida a Matt. El presentador reveló que intentaron hacer la maniobra de Heimlich (un método de primeros auxilios en caso de asfixia) pero que el hueso estaba “demasiado abajo” por lo que no tuvieron éxito: “Buscamos mucho en YouTube y finalmente concluimos que comer trocitos de pan era la manera de que la costilla bajara hasta el estómago, y el pan lo salvó”, explicó.

Matt Damon y Jimmy Kimmel: Enemigos para las cámaras, amigos íntimos en la privacidad

El chiste sobre el falso enfrentamiento entre Matt Damon y Jimmy Kimmel empezó cuando el presentador enfrentaba una baja de invitados en su late night show. El programa no llevaba nombres rutilantes y el cómico acostumbraba a cerrar cada emisión con ironía: “Mis disculpas a Matt Damon, nos quedamos sin tiempo”.

Con el tiempo, estos grandes amigos detrás de cámara, descubrieron que algunos espectadores creían que todo el asunto era en serio. Y entonces la gran pelea de ficción se puso en marcha: finalmente Damon aceptó aparecer como invitado en el ciclo pero Kimmel se tomó tantos minutos para presentarlo que no quedó tiempo para la entrevista.

Matt Damon y Jimmy Kimmel.-

El actor volvió a mostrarse enfurecido cuando uno de los colaboradores del programa de su “enemigo” se infiltró en el rodaje de Bourne: El ultimatum para intentar sacarle el protagónico. Un año más tarde, la comediante Sarah Silverman, por entonces la novia de Kimmel, le confesó al conductor por medio de una divertida canción que lo estaba engañando con Matt.

Aunque intentaron enmendar la relación yendo a terapia de pareja, esta disputa se volvió una gran atracción que hizo que el late night show de Kimmel no solo gane rating, sino que también gane espacio en los medios y despierte más curiosidad en el público.