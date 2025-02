¿Ponzidente o Presitorto?: los mejores tuits y memes del escándalo cripto de Javier Milei

Este viernes por la noche el presidente Javier Milei se vio vuelto en un gran escándalo que tuvo impacto internacional. El mandatario promocionó una «memecoin», en la cual miles de personas invirtieron su dinero. Horas después, la cotización de $Libra se desplomó y muchos lo están acusando de estafador. Los mejores memes de la gigantesca polémica.

«Fenómeno piramidal»: los graciosos memes sobre $Libra, la memecoin que promocionó Javier Milei

Este viernes, el presidente Javier Milei sorprendió con la promoción de una criptomoneda llamada Libra en sus redes sociales. En principio, los usuarios de X (ex Twitter) pensaron que le habían hackeado la cuenta al jefe de Estado. Sin embargo, el gobierno aclaró que no era así y la cripto se volvió furor, alcanzando un valor de U$S 4,97. A las horas, se desplomó a U$S 0,99.

Ante la situación, se desató en X una «noche tuitera» donde los usuarios dejaron sus mejores memes y tuits para reirse un poco de la situación.

Los que no entendemos nada de criptos en este momento: pic.twitter.com/2LujnOOAXH — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) February 15, 2025

Los Simpson lo volvieron a hacer 😱#MileiEstafador pic.twitter.com/YjXd6uRnrd — Castell ANM (@Castell_ANM) February 15, 2025

#MileiEstafador



Los libertarios que invirtieron en la cripto de Milei y perdieron su guita: pic.twitter.com/MIzo8SBtF6 — Vanesa Romano 💚 (@vaneromano77) February 15, 2025

– Javier Cositorto no existe.



Javier Cositorto: pic.twitter.com/5jpaGljAih — Cholitx (@CholitxV) February 15, 2025