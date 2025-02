Manuel Adorni respondió sobre el ataque a María Becerra, tras sus declaraciones por los incendios en la Patagonia

Manuel Adorni, vocero del presidente Javier Milei, habló este viernes al mediodía sobre las controversiales publicaciones del mandatario contra María Becerra por sus dichos respecto de los incendios en la Patagonia, tras sus declaraciones en la Fiesta de la Confluencia 2025 en Neuquén. Qué dijo el funcionario.

Manuel Adorni habló sobre el ataque contra María Becerra: «al presidente le molesta cuando se miente»

Consultado sobre el conflicto desatado con María Becerra, quien habló sobre la solidaridad del pueblo argentino y los incendios en la Patagonia al subirse al escenario de la Fiesta de la Confluencia 2025 en Neuquén, Manuel Adorni hizo referencia a estas declaraciones y remarcó la molestia del presidente Javier Milei al respecto.

«El presidente se molesta cuando se miente y cuando se miente de una manera muy muy al extremo, sin entender bien por qué lo hacen. El presidente se molesta siempre por lo mismo: cuando alguien habla sin tener la menor ni la más remota idea de lo que efectivamente pasa» indicó Manuel Adorni sobre los polémicos comentarios del presidente contra María Becerra, quien hizo alusión a la cantante con despectivos memes y apodos.

Además, Adorni sostuvo que respecto de los incendios en la Patagonia se desconoce «todo el sacrificio que están haciendo un montón de personas, que van desde brigadistas, pilotos e incluso en cuestiones de recursos hasta económicos con los afectados. Han viajado el ministro Petri y la ministra Bullrich«.

«Sinceramente, no nos molesta la crítica o la opinión distinta. Lo que nos molesta es cuando efectivamente esa crítica va acompañada de alguna doble intencionalidad o un nivel de ignorancia en el tema muy exagerado» concluyó el vocero de Javier Milei.

María Becerra habló de los incendios en la Patagonia: el mensaje que molestó a Javier Milei

Ante una impactante cantidad de público, que rompió récords para la Fiesta de la Confluencia 2025 y para «la nena de Argentina«, María Becerra señaló este fin de semana que «no hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros«.

Además, Becerra indicó respecto de los incendios en El Bolsón y el Parque Nacional Lanín: «demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes. Si quieren, pueden ir a mis historias de Instagram que hay información muy importante para donar, para que puedan ir aviones hidrantes a seguir apagando el fuego, que es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer«.

“Muchas familias perdieron sus casas, hay miles de hectáreas quemadas, hay gente que murió, hay animales que están muriendo. A nuestra Patagonia le están haciendo mucho daño, así que sigamos ayudando y sigamos mostrando que Argentina es fuerte y solidaria”, cerró «la nena de Argentina«, que también levantó una bandera blanca con letras negras que decía «S.O.S Patagonia».