Por qué Viviana Canosa tendría los días contados en El Trece: «Pidieron mi cabeza»

Viviana Canosa tendría los días contados en El Trece. La polémica conductora no logra mejorar el rating y días atrás tuvo fuertes declaraciones contra Adrián Suar y Pablo Codevilla, las autoridades del canal. «Pierde siempre con Vero Lozano que en Telefe se mantiene con 6 y 7 puntos y también en varias ocasiones Mariana Fabbiani (América TV) logra ganarle», señaló Primicias Ya.

Por qué Viviana Canosa tendría los días contados en El Trece

Los días de Viviana Canosa en el Trece estarían contados. Además de no lograr repuntar el rating del canal, la conductora- que esta semana debutó en Carnaval Stream– destrozó públicamente a la señal donde trabaja. «Debuté en Canal Trece hace unos meses, al segundo día, Suar y Codevilla me querían echar a la m…», disparó la animadora y sus declaraciones no habrían caído bien.

«Todos los días hago el programa con los huev… en la garganta para no autocensurarme», agregó Canosa en el stream que compartió con Jorge Rial, Alejandro Fantino y Fabián Doman. «El día que yo debuté en Canal Trece, al día siguiente, pidieron mi cabeza y la de Bonelli. No me la venden cambiada», denunció la periodista.

«Se están por cumplir 3 meses al aire, y no le renovarían para seguir en pantalla por más de uno o dos meses más», comentaron desde el canal, según Primicias.

💥 VIVIANA CANOSA TENDRÍA LOS DÍAS CONTADOS EN CANAL TRECE



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/Z4JRVbfjf9 — América TV (@AmericaTV) June 6, 2025

Florencia Peña habló de la denuncia de Viviana Canosa

Florencia Peña estuvo en Intrusos promocionando su nueva obra de teatro «Pretty Woman» y aprovechó la oportunidad para volver a referirse a la denuncia de Viviana Canosa. «Me han hecho operaciones en todos los gobiernos, pero ahora siento una persecución mucho más profunda», comenzó la actriz en el ciclo de América TV.

Al escucharla le consultaron: «¿Sentís que lo de Viviana fue una operación?», a lo que ella contestó rápidamente: «Si de una, pero no a mí, a lo que representamos. Hay una batalla cultural que quieren dar».