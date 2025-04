Tensión en El Trece: Viviana Canosa se enojó con Adrián Suar por prohibirle hablar sobre la denuncia

Tras la denuncia que realizó Viviana Canosa, donde asegura que varias figuras del espectáculo están vinculadas a una red de trata de menores, Adrián Suar le habría prohibido hablar al respecto en su programa. El pedido vendría a partir de las criticas de sus colegas, quienes no consideran que su denuncia se confiable y critican a El Trece por difundir el mensaje de la mediática. Sin embargo, los dichos de Mirtha Legrand fueron la gota que rebalsó el vaso y crece la tensión entre la conductora y el gerente de programación.

«¿Por qué yo no puedo?»: la tensa conversación que tuvieron Adrián Suar y Viviana Canosa, tras los dichos de Mirtha Legrand

“No sé si Canosa hizo bien en esos comentarios. No es habitual en televisión esto. Todos los diarios, canales y revistas hablan del tema, porque fue bastante agresiva«, dijo Mirtha Legrand sobre Viviana Canosa el pasado sábado.

«Lo que me intriga es que el canal continúe con el tema. Este canal es un canal serio y siempre toma en cuenta ciertos temas. Nunca nos prohíben ningún tema, pero bueno, es un canal importante y tiene un diario importantísimo detrás. No podía dejar de mencionarlo”, expresó la diva de los almuerzos, sin pelos en la lengua como es habitual.

Según informaron en Intrusos (América TV), estos comentarios desataron el enojo de Viviana contra Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, ya que él le habría prohibido hablar del tema, una prohibición que no aplicaría a Legrand.

Si bien el programa de Mirtha se emitió el sábado, fue grabado el pasado jueves, antes del pacto entre Suar y Canosa, la conductora se comunicó igual con las autoridades del canal para expresar su malestar.

«Al parecer Viviana estaba haciendo su programa como siempre, habían pactado no hablar más del tema, pero veía que en la competencia el tema se estaba hablando y decían cosas de ella. Los términos básicamente tienen que ver con esto: ‘¿Por qué yo no puedo cuando del otro lado sí están hablando?’. Eso no le habría gustado nada a ella”, aseguraron en Intrusos.