Yanina Latorre le respondió a Julio Ernesto López: «Estuvo preso y Lanata lo sacó de la cárcel»

En medio de los conflictos entre la familia de Jorge Lanata por las fuertes acusaciones que se realizaron en los últimos días, los medios de comunicación informan el minuto a minuto de la condición del periodista y los documentos presentados a la Justicia.

Julio Ernesto López fue tildado de hipócrita

Uno de los programas más actualizados sobre el tema es LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito, quienes hace unos días publicaron los chats íntimos del periodista político y tildaron de “hipócritas” a los colegas de Lanata en Radio Mitre por enojarse con la situación.

Julio Ernesto López, compañero de Lanata en la radio, tuvo una fuerte crítica a LAM y otra aún más fuerte contra Yanina Latorre, de quien fue compañero durante el paso de la angelita en Mitre.

En una serie de posteos, el analista de TN acusó a Latorre de haber contado una terrible anécdota en la producción del ciclo radial: “Si yo quisiera estropear a Yanina, contaría como en producción contó cómo envenenó a los gatos de su vecino. Adelante de compañeros nuestros. A nivel tal que el conductor le dijo ”nunca más repitas eso», pero no lo voy a hacer. Porque tengo códigos», escribió irónico.

La contundente respuesta de Yanina Latorre

Durante el ciclo radial que la esposa de Diego Latorre conduce en El Observador 1079, Yanina contestó las fuertes acusaciones de parte de su ex colega en Radio Mitre.

“Esto no puede ser verdad, según un idiota me cargué dos gatos. Anoche mientras estaba en LAM y no le gustaba lo que yo decía, el idiota de Julio Ernesto López tuiteó eso», comenzó

«Claro, códigos tenés de cuando estuviste en la cárcel. López, alias el hacker según Lanata, trabaja en la mesa de Jorge en la radio más o menos de cuando estuve yo. Cuando leí esto ni le iba a contestar porque dije es otra de las cosas que dice este energúmeno. Pero hoy me levanté temprano y hasta hubo portales que lo levantaron”, siguió.

Luego, Yanina acusó a López de tener una “obsesión” con ella, y que esta serie de tweets en contra de ella, no fueron los primeros: “La semana pasada se metió con mi sexualidad, con la de Diego, cuando me metió los cuernos, se metió con mis suegros, me llama cacatúa… Cuando vos leés un tuit como ese de los gatos, andá un poco para atrás a ver si no hay algo más porque me insulta todo el tiempo«.

“Este pobre pibe que siempre trabajó con Lanata y no aprendió nada, no es ni siquiera periodista. Es amigo de la secundaria de Kiwita, y alguna vez le pidió el favor a Lanata y la contrató porque Jorge es muy de contratar así a los amigos. Una vez le pregunté a Julito López porque su columna no tiene razón de ser, y Lanata le decia el hacker, y yo le pregunté un día por qué y me dijo: ‘Estuvo preso por hackear a las Fuerzas Armadas y a la Corte Suprema‘”, reveló.

“A mi me dice envenenadora de gatos y estuvo preso y lo sacó de la cárcel Lanata y de lástima le dio laburo”, lanzó contundente.

“(…) Todos los días me insulta y, como es un tipo que tiene problemas, no tuvo mejor idea que llamarme envenenadora de gatos. Si yo hubiera envenenado gatos, ¿el tipo no me denunció? ¿No me fajó, no me mató, no fue a los medios? Segundo: él debe estar hablando de una reunión de producción del año 2015 más o menos, o sea pasó hace más de ocho años y nunca trascendió?”, cuestionó.

“No tengo vecinos con gatos, y les tengo tanto pavor que no me puedo ni acercar. Me paralizo cuando los veo, pero no los mataría. (…) Quiero que me demuestre que yo maté a dos gatos. ¿En qué contexto piensan que yo le dije a Lanata ‘maté a dos gatos’ y él me dijo ‘no se lo cuentes a nadie’? No es verosímil. Ya habría una foto del gato muerto o el dueño hubiera ido a todos los canales o me hubiera matado. Es un fracasado, un inútil”, desmintió la versión de Julio Ernesto López.

“(..) A ver, yo voy tan fuerte, soy tan honesta y tan frontal que creo, salvo que me la hayan puesto ayer, no debo ni una multa de tránsito. No debo nada, no tengo machos, soy cornuda, lo que quieran. Si yo tuviera un macho ya me lo hubieran publicado porque soy tan grosa que me están esperando”, cerró.