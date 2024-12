Yanina Latorre en Olga: «Mi pensamiento es mucho más socialista que capitalista»

Este jueves la panelista y conductora Yanina Latorre visitó Soñé que volaba (Olga) y hablando de su posición política hizo una inesperada confesión. La «angelita» le terminó confesando a Migue Granados que creció en una casa socialista y que su pensamiento coincide con esta corriente.

Yanina Latorre en Soñé que Volaba: “En mi casa me criaron de una manera socialista”

La inesperada confesión de Yanina comenzó cuando le preguntaron si tiene alguna cosa de “zurda” y, entre risas, respondió: “Buena pregunta, no quiero que me saquen del personaje de oligarca .En mi casa me criaron de una manera socialista”.

Sin embargo, la panelista que siempre mostró una posición antiperonista, aclaró: “Creo más en un socialismo utópico, más europeo. No confío en el que nos quieren vender acá, porque creo que son todos chorros y corruptos”.

Si bien la conductora del Observador en múltiples ocasiones mostró su apoyo al gobierno de Javier Milei terminó haciendo una declaración inesperada. “Pero en realidad mi pensamiento es mucho más socialista que capitalista”, aseguró.

“Mi mamá es socialista y yo creo en el socialismo del norte de Europa, en Suiza, que es lo que no pasa acá, que termina siendo todo desprolijo. ¿Me entendés? No me gusta el comunismo porque es el otro límite, que es lo que pasa en Cuba y no me gusta eso, no me gusta la injusticia. Pero no creo en el socialismo que nos quieren vender acá”, agregó.

Además, Latorre opinó sobre el drama entre Olga y Luzu TV y fue picante: «Vos queres ganarle a Luzu, si me decís que no, no te creo. Esta bien que se los traigan (a Olga), yo también iría a robarle al mejor».