Sabrina de Gran Hermano confesó porqué le fue infiel a su novio «No me daba atención»

Sabrina Cortez es la novena eliminada de Gran Hermano. La salida de la jugadora mendocina había sido muy anticipada por un gran porcentaje del público por sus constantes infidelidades y malos dichos a su novio Brian. El domingo la jugadora se fue de la casa más famosa del país con 40% de los votos pero no abandonó la casa sin dejar una frase picante.

«Tranqui que a la final no vas a llegar» le dijo a su, ahora ex, compañera de certamen Juliana «La Furia» Scaglione. Pues Juliana se había puesto a festejar la salida de Sabrina.

Anoche, llegó el turno de Sabrina de visitar al panel de Gran Hermano y finalmente ser cuestionada por sus acciones en la casa. En la entrevista habló sobre sus estrategias de juego, dio sus últimos dos votos, comentó su opinión de Furia y confesó que sentía realmente por su novio y por Alan Simone, con quién había tenido una relación en la casa.

La exjugadora mendocina expresó que atravesaba una crisis de pareja justo antes de entrar a la casa y eso la motivó a estar con otras personas. “Antes de entrar a la casa estuve un mes en Córdoba replanteando cosas de la relación. Me enfoqué en el casting y no arreglé mi relación» comenzó explicando Sabrina.

«Después vino este pibito con esa sonrisa de mierd* que tiene, ¡si me levantaba y tenía el mate preparado! Yo quiero ser sincera con ustedes. Yo venía de una relación en la que no tenían atención” señaló Cortez.

«¿Te arrepentís de haber hecho tu juego con él?» le preguntó la panelista y ex»hermanita» Juli Poggio. “Me hubiese gustado no procesar todos esos años de arrastre dentro de la casa” reflexionó sobre su noviazgo de 8 años con Brian Fernández. Luego agregó “Ojalá lo hubiese hecho para jugar (estar con Alan), me habría servido, pero me dormí dos semanas y me perjudicó”.

SABRINA: "Antes de entrar a la casa estuve un mes en Córdoba replanteándome un montón de cosas de mi relación (…) encima viene este pibito (Alan) con esa sonrisa de mierda que tiene (…) no me la jugué porque me parecía un montón jugármela adentro de la casa."#GranHermano

Lo que todos en la audiencia se preguntaban era si la participante había podido hablar con su ¿ex?novio, por lo que Poggio le preguntó si está soltera. “No lo sé. Tengo que hablar con Brian pero calculo que sí”, contestó.

Alan Simone fue el eliminado de la semana anterior, por lo cual, ambos integrantes de la «parejita» están afuera de la casa y se reencontraron en vivo. Luego de compartir un sentido abrazo, Del Moro le preguntó «¿Que son?» y ellos no supieron que responder. Sin embargo, ella lo invitó al jugador de Chivilcoy a que cenen juntos aunque aclaró que no planeaban tener relaciones.

Además de comentar sobre el escandalo amoroso que protagonizó también dio su opinión sobre Furia. “Furia viene encaminada por el juego estratégico y porque es inteligente. Pero es Furia y eso de los gritos no se disfruta. Quizás afuera se ve diferente pero yo vi cuando tiró la comida es horrible” opinó y luego agregó: “Alguien tiene que estar en contra de Furia, no es divertido si están todos chupándole el cul*”

Por último, todos los participantes eliminados tienen la posibilidad de dar 2 votos finales. «Se los doy a Manzana porque creo que está bueno que vaya a placa y se arme quilombo» decidió la mendocina.