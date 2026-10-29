En vivo sesión del Senado: de Salud Mental a beneficios fiscales, los ejes del temario de este jueves 29
El oficialismo buscará avanzar con proyectos de beneficios fiscales para inversiones y la creación de un registro nacional de deudores alimentarios, aunque la reforma de salud mental todavía genera diferencias con sectores aliados. También se discutirá la convocatoria al jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 14 con una agenda que incluye beneficios fiscales para inversiones, regulación del mercado de bonos de carbono y la creación de un registro nacional de deudores alimentarios. La reforma de la ley de salud mental también forma parte del temario, aunque persisten diferencias que ponen en duda su tratamiento.
Según informó Infobae, las negociaciones por la iniciativa de salud mental continúan abiertas, en particular por el financiamiento que deberán afrontar las provincias y el rol de psicólogos y psiquiatras en las internaciones. La jornada también contempla una discusión sobre la convocatoria al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que presente su informe de gestión.
El Senado busca avanzar con incentivos a inversiones y una reforma en salud mental
29/10 10:38
El Senado tratará un registro nacional de deudores alimentarios
El miércoles por la noche avanzó el dictamen para crear el Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos (ReNUAM) dentro del Ministerio de Justicia de la Nación. La iniciativa prevé una base de datos pública y gratuita, con soporte digital, que reúna la información de las personas registradas como deudoras alimentarias en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La herramienta busca interconectar los registros existentes en las distintas jurisdicciones.
29/10 10:27
El mercado de bonos de carbono también forma parte del temario
Otro de los proyectos previstos busca establecer un marco jurídico para la titularidad, el registro y la comercialización de créditos de carbono generados por iniciativas desarrolladas en el territorio argentino. La regulación también apunta a habilitar la participación de esos créditos en los mercados de carbono nacionales e internacionales.
29/10 10:22
Los beneficios fiscales para inversiones desde USD 12 millones
El Senado también buscará avanzar con el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, Eduardo Vischi, senador por Corrientes. La propuesta apunta a otorgar beneficios fiscales a grandes empresas que desarrollen proyectos productivos desde los USD 12 millones. Incluye la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos, con excepción de automóviles, además de obras vinculadas con actividades productivas en el país.
29/10 10:15
La reforma de salud mental enfrenta objeciones por recursos y profesionales
La reforma de la ley de salud mental todavía enfrenta dos puntos de desacuerdo entre el oficialismo y algunos sectores aliados. Uno de ellos es el financiamiento necesario para implementar los cambios, una cuestión que genera resistencias en varias provincias. El segundo eje de discusión es el rol de los profesionales en las internaciones. Integrantes del Consejo Federal de Salud (CoFeSa) reclaman que psicólogos y psiquiatras tengan igual consideración dentro de la normativa.
El proyecto propone reemplazar la exigencia de un psiquiatra por la de un médico, con preferencia por esa especialidad o formación en salud mental. También contempla la intervención de otro profesional firmante, con participación en la evaluación y en una eventual alta.
El proyecto propone reemplazar la exigencia de un psiquiatra por la de un médico, con preferencia por esa especialidad o formación en salud mental. También contempla la intervención de otro profesional firmante, con participación en la evaluación y en una eventual alta.
29/10 10:10
La convocatoria a Diego Santilli genera diferencias entre los bloques
Otro de los puntos que puede generar cruces es el proyecto de resolución para convocar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, el próximo 18 de noviembre. La iniciativa recibió el aval de la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles.
El pedido se fundamenta en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del jefe de Gabinete de concurrir al Congreso una vez por mes, alternando entre ambas cámaras. Desde el Gobierno nacional señalaron que Santilli tiene predisposición para asistir el 25 de noviembre, una fecha distinta de la propuesta en el Senado.
El pedido se fundamenta en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del jefe de Gabinete de concurrir al Congreso una vez por mes, alternando entre ambas cámaras. Desde el Gobierno nacional señalaron que Santilli tiene predisposición para asistir el 25 de noviembre, una fecha distinta de la propuesta en el Senado.
29/10 10:00
El Senado inicia la sesión con homenajes y una nueva jura
Al comienzo del encuentro se realizarán homenajes al exsenador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza por La Rioja, y a Norberto Di Próspero, ex titular del gremio de trabajadores legislativos APL. Ambos murieron días atrás. También se recordará al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Luego, Claudia López jurará como reemplazante de Pagotto en la Cámara alta. La oposición podría plantear cuestiones de privilegio durante la sesión, aunque su presentación dependerá del desarrollo del debate.
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