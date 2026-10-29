En vivo sesión del Senado: de Salud Mental a beneficios fiscales, los ejes del temario de este jueves 29

El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 14 con una agenda que incluye beneficios fiscales para inversiones, regulación del mercado de bonos de carbono y la creación de un registro nacional de deudores alimentarios. La reforma de la ley de salud mental también forma parte del temario, aunque persisten diferencias que ponen en duda su tratamiento.

Según informó Infobae, las negociaciones por la iniciativa de salud mental continúan abiertas, en particular por el financiamiento que deberán afrontar las provincias y el rol de psicólogos y psiquiatras en las internaciones. La jornada también contempla una discusión sobre la convocatoria al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que presente su informe de gestión.