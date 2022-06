Preocupa la salud del actor Atilio Veronelli: fue internado de urgencia

Allegados al actor y humorista Atilio Veronelli indicaron que atraviesa un complejo momento de salud, ya que tuvo dos infartos por los que debió ser internado y operado de urgencia.

Según informó Esmeralda Mitre, amiga del productor, Veronelli «está solo con su novia. Tiene que hacerse un estudio invasivo, me llamó llorando y me dijo yo sé que me podés ayudar«.

«Tuvo ahora dos infartos, y no puede ser que no le permitan que lo vea su cardióloga«, agregó la actriz al respecto.

El artista permanece internado en el hospital Evita Perón de Merlo, según indicaron, porque no tiene obra social que cubra la atención de su tratamiento.

Veronelli cuenta con antecedentes coronarios: ya tenía aplicados otros ocho stents. Un golpe emocional cercano pareciera haber empeorado ese cuadro; es que su hijo murió en un accidente de tránsito.

«Se llora todo el tiempo, se lo extraña cada minuto. Confieso que no he ido jamás al cementerio a dejarle flores, porque sería una forma clarísima de aceptar que está muerto, cosa que me niego. No lo veo, sé que está enterrado, todo, pero no voy a firmar ese papel», había contado en una vieja entrevista.