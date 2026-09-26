Preocupación por Daniel Osvaldo: el inesperado dato sobre su situación económica que trascendió tras su internación

Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva luego de sufrir un derrame pleural y ser intervenido quirúrgicamente. En medio de la preocupación por su salud, trascendió un dato inesperado sobre su situación económica y quién fue la persona que resultó clave para que recibiera asistencia médica.

La salud de Daniel Osvaldo mantiene en alerta a su entorno. El exfutbolista, de 40 años, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Municipal de Llavallol, luego de haber ingresado con un cuadro que fue informado como derrame pleural derecho.

Mientras se esperan novedades sobre su evolución, en las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre las circunstancias en las que llegó al hospital y sobre la situación personal que estaría atravesando el exjugador de Boca.

Según contó Pepe Ochoa en LAM, Osvaldo atravesaría desde hace un tiempo dificultades económicas y actualmente no tendría cobertura de una empresa de medicina prepaga.

“Viene de unos años muy difíciles, sobre todo económicamente. Tengo entendido que no tiene prepaga”, aseguró el periodista.

El dato corresponde a la información brindada por Ochoa y hasta el momento no fue confirmado públicamente por Osvaldo ni por integrantes de su familia.

La hermana de Daniel Osvaldo fue quien lo encontró y pidió ayuda

Otro de los detalles que trascendió tiene que ver con cómo comenzó la asistencia del exfutbolista.

De acuerdo con la información conocida, Osvaldo llevaba varios días sintiéndose mal cuando una de sus hermanas lo encontró en su casa. Fue ella quien buscó asistencia y, con la colaboración de un amigo, logró que fuera trasladado al hospital.

Actualmente, su hermana sería además la persona de su entorno que permanece más cerca de él durante la internación.

Cómo sigue la salud de Daniel Osvaldo

Osvaldo ingresó al hospital durante la noche del jueves y permanece en Unidad de Terapia Intensiva.

La información difundida en LAM indicó que el cuadro habría requerido una intervención quirúrgica. También se informó que presenta un derrame pleural derecho, es decir, una acumulación anormal de líquido en el espacio que rodea al pulmón.

Por el momento, no se difundió un parte médico oficial del hospital que detalle su evolución ni las características precisas de la intervención, por lo que algunos de los datos conocidos hasta ahora corresponden a versiones periodísticas.

Su estado continúa generando preocupación y se esperan nuevas precisiones sobre cómo responde al tratamiento y cuál será su evolución durante las próximas horas.