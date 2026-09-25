Máxima preocupación por la salud de Daniel Osvaldo: está internado en terapia intensiva

El exfutbolista Daniel Osvaldo fue internado el último jueves en un hospital de Lavallol.

El exfutbolista Daniel Osvaldo fue internado el último jueves en un hospital de Lavallol y permanece en terapia intensiva, en estado delicado y con pronóstico reservado, según informó Pepe Ochoa. Su hermana fue quien lo encontró en su casa y lo trasladó para recibir atención médica.

Qué le pasó a Daniel Osvaldo

Según contó Ochoa, Osvaldo atravesaba un cuadro de salud que comprometía especialmente sus pulmones. El periodista señaló que tenía pus y líquido en uno de los pulmones y que debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

“Tenía el pulmón lleno de pus y agua. Se empezó a sentir muy mal, y está internado en terapia intensiva”, explicó.

Además, aseguró que durante la intervención “le cortaron dos centímetros de cada pulmón” y detalló que el diagnóstico informado era derrame pleural derecho, con mayor compromiso en ese pulmón.

Permanece en terapia intensiva

Ochoa también señaló que Osvaldo no tendría obra social ni prepaga y que actualmente su hermana es la persona que permanece más cerca de él.

“Está internado en el hospital de Lavallol. Él viene de unos años muy difíciles, sobre todo económicamente. Tengo entendido que no tiene prepaga, que quien lo encontró en su casa fue su hermana”, relató.

Respecto del estado actual del exfutbolista, agregó: “Ahora está muy delicado en terapia intensiva, la única persona que está cerca de él es su hermana. Está grave, y el pronóstico, a esta hora, es reservado”.

Una versión sobre las causas

Ochoa sostuvo que consultó a profesionales médicos y vinculó el cuadro con un supuesto consumo de drogas. Se trata de una explicación atribuida por el periodista a los médicos con los que habló y no de un diagnóstico médico oficial difundido públicamente.

Por el momento, Osvaldo continúa internado bajo atención médica y su evolución es seguida de cerca por su entorno.