Preocupación por Gene Simmons, el líder de Kiss: se desmayó al volante

El líder de la banda Kiss, Gene Simmons, protagonizó un accidente automovilístico en la Pacific Coast Highway de Malibú, en Los Angeles, según informó la cadena NBC.

El músico de 76 años se desmayó mientras conducía su auto en la autopista. Perdió el control de su vehículo y chocó contra otro que se encontraba estacionado.

Simmons fue hospitalizado de emergencia y al recuperarse contó que sufrió un desmayo y perdió la conciencia mientras conducía su vehículo.

Su mujer, Shannon, dijo que ya se encuentra en su hogar recuperándose tras el choque y explicó que sus médicos le habían cambiado su medicación habitual y eso pudo haber ocasionado el desmayo.

La banda Kiss se retiró de los escenarios en 2023, pero se reencontrarán en el mes de noviembre en Las Vegas para celebrar sus 50 años en la música.