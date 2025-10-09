ESCUCHÁ RN RADIO
Preocupación por Gene Simmons, el líder de Kiss: se desmayó al volante

El artista fue hospitalizado de emergencia.

Por Redacción

El líder de la banda KissGene Simmons, protagonizó un accidente automovilístico en la Pacific Coast Highway de Malibú, en Los Angeles, según informó la cadena NBC.

Gene Simmons sufrió un accidente en Malibú y fue hospitalizado

El músico de 76 años se desmayó mientras conducía su auto en la autopista. Perdió el control de su vehículo y chocó contra otro que se encontraba estacionado.

Simmons fue hospitalizado de emergencia y al recuperarse contó que sufrió un desmayo y perdió la conciencia mientras conducía su vehículo.

Su mujer, Shannon, dijo que ya se encuentra en su hogar recuperándose tras el choque y explicó que sus médicos le habían cambiado su medicación habitual y eso pudo haber ocasionado el desmayo.

La banda Kiss se retiró de los escenarios en 2023, pero se reencontrarán en el mes de noviembre en Las Vegas para celebrar sus 50 años en la música.


Temas

Accidente

Kiss

