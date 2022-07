Protagonista de Avatar 2 reveló cuáles fueron las escenas más difíciles de grabar

El 16 de diciembre llegará a los cines Avatar 2, la película de James Cameron, que en la nueva entrega se centrará en los océanos de Pandora. Sam Worthington, uno de los actores protagonistas reveló cuál fue el momento más complicado a la hora de grabar.

El titulo de la segunda parte es The Way of Water (El camino del agua). Como ya se anticipó en el tráiler se centrará en momentos acuáticos, específicamente en los océanos de Pandora. Si bien el agua en la película final se realizó con CGI (imagen generada por computadora), los actores igualmente tuvieron que filmar escenas bajo el agua para replicar el movimiento de captura de movimiento adecuado para sus personajes.

En el reparto estarán nuevamente a Zoe Saldaña, Sigourney Weaver y Stephen Lang, además de Worthington.

En diálogo con Empire, Sam Worthington comentó que las “restricciones” y “constricciones” tanto de la apnea como del trabajo con la tecnología de captura de movimiento fueron muy dificultosas. Además, admitió que tenía “miedo a morir” mientras contenía la respiración bajo el agua durante tanto tiempo.

“Es lo más difícil que he tenido que hacer. Estás lidiando con las restricciones del buceo libre, las limitaciones de la captura de movimiento bajo el agua, y estás tratando de mantener un viaje emocional mientras luchas innatamente con el miedo a morir”, reveló.

También agregó que no sólo tuvieron que hacer este complicado trabajo, sino que también tuvieron que pasar por una intensa gimnasia mental y exhibir aptitud física y fuerza durante la filmación.

Kate Winslet, una de las actrices nuevas del reparto, contó hace un tiempo atrás que había podido contener la respiración durante siete minutos y medio para una escena de la cinta. A pesar de este logro, había confesado que las escenas subacuáticas fueron insoportables.

Fuente: Noticias Argentinas