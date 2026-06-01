Empleadas domésticas: ARCA implementa nuevo trámite digital obligatorio desde junio 2026

A través de la Resolución General 5850/2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) determinó de manera obligatoria el cese definitivo de los tradicionales talonarios y formularios manuales (como el F. 102/RT, el F. 575/RT y el F. 1350) para la justificación de los haberes de las empleadas domésticas.

La medida, que entra en vigencia inmediata en este inicio de junio 2026 para los sueldos de empleadas domésticas devengados en mayo, busca dotar de mayor trazabilidad al empleo registrado y optimizar los cruzamientos de datos previsionales.

Quienes tengan personal a cargo en Río Negro y Neuquén, deberán abandonar los formatos analógicos y gestionar de forma estrictamente digital cada comprobante, un paso indispensable para resguardar las deducciones anuales del Impuesto a las Ganancias y blindar legalmente el patrimonio familiar.

Adiós al papel: cómo emitir el recibo digital para las empleadas domésticas en junio 2026

La unificación informática implementada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) alcanza a más de 600.000 relaciones laborales, activas en todo el país. El cambio normativo sepulta las planillas de librería y, así, obliga a utilizar exclusivamente la plataforma oficial con Clave Fiscal.

A partir de junio 2026, el único documento con validez legal frente al fisco y la justicia del trabajo será el comprobante electrónico autogenerado desde la solapa de «Casas Particulares» en la web de ARCA. El ingreso regular al sistema operará formalmente como una declaración jurada del empleador, simplificando la carga administrativa pero centralizando el control.

Para los contribuyentes que deducen los salarios de las empleadas domésticas de sus obligaciones impositivas, la falta de este respaldo digital unificado significará la pérdida automática del beneficio fiscal, transformando a la digitalización en una exigencia sin excepciones.

Financiarización y efectivo para empleadas domésticas: el doble control de ARCA en casas particulares

A pesar del fuerte avance hacia la virtualización de los documentos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió mantener vigente la posibilidad de abonar la remuneración mensual de las empleadas domésticas utilizando dinero en efectivo, contemplando los niveles de informalidad bancaria que aún persisten en muchos sectores del país.

Sin embargo, para los pagos en mano se establece un estricto protocolo de doble control: el empleador deberá imprimir obligatoriamente por duplicado el recibo electrónico, generado automáticamente por el sistema. La trabajadora tendrá que firmar el documento impreso de puño y letra, considerándose este como único resguardo físico de la transacción.

Por su parte, el personal de casas particulares dispondrá de un beneficio directo gracias a la Resolución General 5850/2026: mediante su propio acceso al portal de ARCA, podrá visualizar y descargar de forma autónoma su historial de haberes digitales en tiempo real, facilitando sus trámites ante ANSES, obras sociales y entidades crediticias en este nuevo ecosistema laboral de junio 2026.