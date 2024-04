La artista estadounidense Britney Spears sorprendió a sus más de 40 millones de seguidores al compartir en su perfil de Instagram un mensaje motivador, luego de generar preocupación tras subir distintas publicaciones que llamaron la atención y alertaron por su salud.

No obstante, el último posteo trajo tranquilidad y tuvo un guiño hacia Argentina, en especial a Mendoza. Britney subió la frase «Con el tiempo llegarás a entender que el amor lo cura todo y eso es todo lo que hay… ¡¡¡Y el vino REAL también se siente extremadamente bien !!! Psss primera vez con vino de verdad ¡Jesús jodido Cristo!», la que acompañó con una foto de una botella de vino.

Ahí fue cuando apareció la referencia a nuestra provincia, ya que en la imagen se ve claramente la etiqueta de la bebida, un malbec Norton, producido en Mendoza. Respecto al costo del Norton Reserva elogiado por la cantante, en Estados Unidos esa botella tiene un precio que oscila entre los 17 y 18 dólares, lo que equivale a unos 18.000 pesos argentinos según el tipo de cambio informal.

Ya sabemos que quieren probarlo, por eso con el código BRITNEY podes comprarlo con un 25% OFF en nuestra tienda.https://t.co/7odwlOyiE8 pic.twitter.com/eRL3iXLyGe — Bodega Norton (@BodegaNorton) April 26, 2024

Qué dijo la bodega que embotella el vino que bebió Britney Spears

Rápida en reacción, la bodega Norton aprovechó la exposición mundial que le brindó la artista estadounidense y respondió en tono humorístico.

En su cuenta de X (ex Twitter), Norton posteó una captura de lo que compartió Britney Spears y le agregó la frase Oops! “We did it again!” (“¡Ups! ¡Lo hicimos de nuevo!”) con la mención a la estrella internacional.

La publicación de Norton en X generó miles de reacciones

Los usuarios de la red social celebraron la respuesta de la bodega mendocina y destacaron la espontaneidad y el ingenio del posteo. Además, algunos fanáticos de Britney Spears expresaron su deseo de visitar Mendoza y probar el vino que bebió su ídola.

🍷 @britneyspears revolucionó el mundo del vino al compartir una foto de un Norton Reverva Malbec 😱 pic.twitter.com/7Zp0LZKTm3 — Guía de Vinos (@GuiadevinosAR) April 26, 2024

¿Cómo no vamos a estar orgullosos de los vinos mendocinos? 🥹 https://t.co/en0UzAN1cr — Turismo Mendoza (@mendoza_tur) April 27, 2024

La repercusión del posteo de Britney Spears en Argentina

La publicación de la cantante estadounidense también tuvo un gran impacto en Argentina, especialmente en Mendoza. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de la noticia y destacaron la importancia que tiene para la provincia que una figura de talla internacional como Britney Spears recomiende un vino mendocino.}

Muy bueno para Mendoza. Britney Spears, con más de 42 millones de seguidores, recomienda un vino de @BodegaNorton https://t.co/pMZQxAC5Ls — Mauricio Llaver (@mauriciollaver) April 26, 2024

Britney Spears compartió en su Instagram la foto de un vino Norton. https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/i5tKPwrGBU — Corta 🏆 (@somoscorta) April 26, 2024

BRITNEY SE CLAVÓ UN NORTON — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) April 26, 2024

Britney tomándose un Norton reserva pic.twitter.com/twfdd6xtRT — Ketoda (@peroketoda1) April 26, 2024

Si yo fuera el dueño de Norton la llamo a Britney spears y le doy muchos vinos de regalo y que lo postee en las redes sociales, marketing puro https://t.co/73Nf4jFcxW — zorak (@Juan83258634) April 27, 2024