Qué dijo la fanática de Coldplay que grabó el video viral en el que aparecen Andy Byron y Kristin Cabot en plena infidelidad

Las imágenes tomadas por Grace Springer durante un recital de Coldplay en Boston ya dieron la vuelta al mundo. El video publicado en TikTok ya acumula más 49 millones de vistas y convirtió a Andy Byron y Kristin Cabot en el centro de una controversia viral sobre privacidad y relaciones laborales.

Los dos directivos de la empresa Astronomer llevaron a esta usuaria de TikTok a tener una de las cuentas más visualizadas desde que se desató el escándalo .La repercusión fue inmediata y desencadenó una avalancha de comentarios, especulaciones y debates sobre los límites de la exposición pública en la era digital.

Springer, fan de Coldplay y asistente al concierto en el Gillette Stadium de Boston, registró de manera inesperada uno de los momentos más comentados de la gira “Music Of The Spheres”. La escena, en la que Andy Byron, CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, directora de personal de la compañía, aparecen en una improvisada “cámara de besos”, se difundió en la cuenta de TikTok de Springer y superó los 49 millones de visualizaciones. La repercusión fue inmediata y desencadenó una avalancha de comentarios, especulaciones y debates sobre los límites de la exposición pública en la era digital.

La usuaria de TikTok Grace Springer, registró un momento único: Chris Martin expuso, por accidente, a una pareja infiel en el show de Coldplay. El cantante interactuó con el público durante su show en Boston, Estados Unidos, y durante un segmento del concierto, en el que presenta una “kiss cam”, donde muestra a parejas o grupos de amigos en las pantallas, mostró a una pareja que no se esperaba aparecer ahí.

En diálogo con The US Sun, Springer afirmó no haber anticipado el alcance de su publicación. “No tenía ni idea de quién era la pareja. Simplemente pensé que capté una reacción interesante a la cámara y decidí publicarla”, explicó.

Sobre la viralización, admitió sentirse abrumada: “Una parte de mí se siente mal por poner patas arriba la vida de estas personas, pero, si juegas juegos estúpidos… ganas premios estúpidos”. La usuaria dejó entrever la mezcla de decepción por la actitud de los protagonistas de esta historia, y la culpa, por haber generado un verdadero efecto mariposa en la vida de todos los involucrados.