Qué dijo Roberto García Moritán de los rumores de romance con Gaby Espino

En los últimos días, Roberto García Moritán, expareja de Pampita, se mostró muy cerca de la actriz Gaby Espino. Todo salió a la luz en una foto que lo muestra muy juntos en Miami y a partir de allí comenzaron las especulaciones. En ese contexto, el empresario- y exfuncionario de la Ciudad de Buenos Aires- se refirió a los rumores de romance con la presentadora venezolana.

Roberto García Moritán y la foto con Gaby Espino

«Salimos a comer, nos estamos conociendo, más una relación de amistad que otra cosa. Estoy soltero», le dijo Moritán a Intrusos. Acto seguido, le preguntaron si había tenido relaciones con Gaby Espino. «Esa es una pregunta muy íntima», contestó entre risas.

«Es divina, muy inteligente, tenemos buena onda. No hubo más que una comida y una buena charla», agregó el ex de Pampita. Y aclaró: «No nos conocíamos, nos seguíamos por redes».

«Mi foco está en la familia y el trabajo, no tengo otra prioridad en mi cabeza», explicó el empresario. Por último, sobre cómo están las cosas con Pampita, aclaró: «Cada uno está en la suya».

Quién es Gaby Espino

Tras su separación de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, el exfuncionario Roberto García Moritán sostuvo, por varios meses, que se encontraba soltero y desmintió las versiones que lo vinculaban con diversas personas, sin embargo, se conoció quién sería su actual pareja.

La figura venezolana de 47 años, Gaby Espino, y García Moritán estarían en el inicio de su relación y, según imágenes que trascendieron de ambos en Miami, se conocieron en la ciudad estadounidense. Además, el círculo cercano de la pareja indicó que el vínculo data de algunos meses.

Con un leve parecido a “Pampita”, Espino se destacó en la televisión venezolana, así como en su rol de influencer y presentadora.