Qué es de la vida de Dolores Trull: de las pasarelas de Chanel y Versace a una nueva pasión lejos de los flashes

Fue una de las modelos argentinas más exitosas de los años 90 y desfiló para las marcas más prestigiosas del mundo. Hoy, a punto de cumplir 50 años, lleva una vida muy distinta, enfocada en el diseño, los emprendimientos y el bienestar personal.

Durante la década del 90, Dolores Trull se convirtió en uno de los rostros argentinos más reconocidos de la moda internacional. Su carrera la llevó a desfilar en ciudades como París, Milán y Nueva York, y a trabajar para firmas de lujo como Chanel, Fendi y Versace, en una época en la que las supermodelos dominaban las pasarelas del mundo.

Sin embargo, cuando atravesaba uno de los momentos más exitosos de su carrera, tomó una decisión inesperada: alejarse de ese universo para construir una vida diferente, con otros tiempos y nuevas prioridades.

Una vida lejos de las pasarelas

Con el paso de los años, Dolores Trull eligió bajar el perfil mediático y enfocarse en proyectos personales que poco tenían que ver con las luces de los desfiles.

Lejos de la exposición constante, inició un proceso de búsqueda que la llevó a explorar distintas áreas profesionales. Estudió publicidad y marketing, trabajó en producción, fotografía y televisión, hasta encontrar una actividad que terminaría transformándose en su gran pasión.

El emprendimiento que cambió su presente

La exmodelo encontró en el diseño de joyas un nuevo camino profesional. Así nació DT Jewellery, su propia marca de accesorios y joyería artesanal.

Sus creaciones se caracterizan por piezas únicas inspiradas en viajes, experiencias personales y emociones, una propuesta que fue creciendo con el tiempo y que hoy ocupa un lugar central en su vida.

La moda, sin embargo, nunca desapareció por completo de su universo. También desarrolló otro emprendimiento vinculado al diseño junto a la especialista en calzado Verónica Santesteban: Anna et Camille, una marca enfocada en el mundo fashion desde una mirada más personal y artesanal.

El mar, los viajes y una vida más tranquila

Lejos del ritmo frenético que marcó sus años como modelo internacional, Dolores Trull construyó una rutina donde el bienestar ocupa un lugar fundamental.

Los viajes, el contacto con la naturaleza y las largas estadías cerca del mar forman parte de una filosofía de vida que prioriza la tranquilidad y el disfrute cotidiano.

Entre caminatas, actividades al aire libre y tiempo compartido con su familia, encontró un equilibrio muy diferente al que conoció durante los años de máxima exposición pública.

La reinvención después de la fama

A diferencia de otras figuras que buscan mantenerse permanentemente en el centro de la escena, Trull eligió un camino distinto. El reconocimiento que obtuvo en las pasarelas quedó atrás, mientras que sus proyectos personales y creativos pasaron a ocupar el primer lugar.

Hoy, a punto de cumplir 50 años, atraviesa una etapa marcada por los emprendimientos, la creatividad y una mirada más conectada con aquello que realmente le apasiona.

La historia de Dolores Trull demuestra que la reinvención es posible en cualquier momento de la vida. La modelo que alguna vez brilló en las capitales mundiales de la moda encontró una nueva forma de expresarse y construir su propio camino, lejos de los flashes pero tan activa como siempre.