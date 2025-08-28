¿Qué es el punto Hegu? El secreto en la palma de la mano que promete rejuvenecer de forma natural

Un sencillo gesto podría convertirse en un aliado para la salud y la belleza. Se trata del punto Hegu (LI4, conocido como “Unión del Valle”), ubicado entre el pulgar y el índice, que en la medicina tradicional china es considerado un centro clave para activar la energía vital.

Cómo activar el punto Hegu y rejuvenecer naturalmente 5 años

Según especialistas en prácticas orientales, presionar este punto unos minutos al día ayuda a estimular la circulación, aliviar tensiones y aportar un brillo fresco y juvenil al rostro, motivo por el cual se lo conoce popularmente como el “botón anti-edad” de la mano.

El método es sencillo: basta con ubicar el punto Hegu, abrir y cerrar la mano suavemente mientras se aplica presión con el pulgar de la otra mano. También se puede utilizar un pequeño objeto para intensificar el masaje.

“Con solo un minuto diario, en aproximadamente un mes se pueden notar cambios en la apariencia y en el nivel energético”, aseguran quienes practican esta técnica.

Los beneficios no se limitan a la estética: este punto, perteneciente al canal del intestino grueso en la acupuntura, también está vinculado con la mejora del sistema inmunológico, la reducción del estrés y el bienestar general.

El consejo final es probarlo en ambas manos y observar los resultados. Para muchos, este simple hábito puede ser la clave para sentirse renovado y, según prometen, verse hasta cinco años más joven.