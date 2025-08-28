Plantas y jardines: cuáles son los beneficios de enterrar las cáscaras de limón

Aunque no lo creas, enterrar cáscaras de limón en el patio puede ser muy importante para el suelo del jardín. En especial, para determinado tipo de plantas que se benefician con los nutrientes de este cítrico. Más allá de su uso en repostería o como aromatizante de un té, las cáscaras de limón son un verdadero tesoro para los amantes de la jardinería. Acá te contamos los beneficios.

Plantas y jardines: qué aportan las cáscaras de limón

Gracias a su acidez, las cáscaras de limón fertilizan los suelos, aportan nutrientes necesarios y contribuyen a ahuyentar insectos y plagas. Un dato a tener en cuenta es que a la hora de enterrar las cáscaras se debe respetar tanto la cantidad como la forma en que se las aplica para no dañar las plantas del jardín.

A la hora de su utilización se debe ser muy cuidadoso en respetar las cantidades y la forma de aplicar, para que no dañemos las plantas. Es particularmente bueno para las rosas, las frutillas y otros cítricos como la naranja y el pomelo.

Los beneficios de enterrar las cáscaras de limón

Quienes entierren cáscaras de limón en su jardín notarán un sinfín de beneficios. Entre los que se destacan los siguientes cuatro:

Abono del suelo: las cáscaras de limón son ricas en calcio y potasio, nutrientes esenciales para el crecimiento saludable de las plantas.

Repelente: el aroma cítrico de las cáscaras de limón ahuyenta muchas plagas comunes en el jardín, tales como pulgones, hormigas e insectos. Esta acción protege a las plantas de daños y enfermedades.

Mejora el pH del suelo: las cáscaras de limón tienen propiedades ligeramente ácidas, lo que puede ayudar a equilibrar suelos alcalinos. Esto es especialmente beneficioso para plantas como los arándanos, las azaleas o las gardenias.

Promueve la salud del suelo: al descomponerse, las cáscaras de limón contribuyen a mejorar la estructura del suelo, favoreciendo una mejor aireación y retención de agua.

Qué plantas se benefician con las cáscaras de limón enterradas en el jardín

Casi todas las plantas pueden beneficiarse de los nutrientes y la protección que ofrecen las cáscaras de limón. Sin embargo, son especialmente recomendables para:

Rosales: fortalecen sus tallos y las hojas, además de repeler plagas como la del pulgón.

Plantas acidófilas: estas se benefician especialmente del pH ligeramente ácido.

Hortalizas: las cáscaras de limón ayudan a proteger hortalizas como tomates, pepinos y calabazas.

Plantas aromáticas: hierbas como la menta, el romero y el tomillo pueden verse beneficiadas por el aroma cítrico de las cáscaras de limón, que ayuda a mantener alejados a algunos insectos.

La manera correcta de utilizar las cáscaras de limón en el jardín

Recetas hay tantas como jardineros en el mundo. Sin embargo, detallamos a continuación las tres maneras más eficaces de emplear las cáscaras de limón en el suelo. A saber:

Enterrarlas: en trozos pequeños, se las distribuye alrededor de las plantas o desperdigadas por el jardín.

Hacer un té de cáscaras de limón: se debe llevarlas a un hervor en agua y dejar enfriar la preparación. Luego, deberás regar las plantas con esta infusión.

Sumarlas al compost: las cáscaras de limón aceleran el proceso de descomposición y enriquecen el abono.

