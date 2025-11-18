Tensión al aire en MasterChef: el Chino Leunis estalló tras la devolución de Martitegui

Otra tensa jornada se vivió en el capítulo del lunes de MasterChef Celebrity. Los famosos tuvieron que presentar un saltimbocca a la romana con alcauciles al jurado sin ninguna instrucción previa sobre el emplatado, lo que generó un inesperado cruce entre el Chino Leunis y Germán Martitegui.

Según supo Noticias Argentinas, el programa que conduce Wanda Nara tocó picos 13.8 puntos de rating.

MasterChef: fuerte discusión entre Leunis y Martitegui por el emplatado

A la hora de presentar su plato, el participante dijo haberse inspirado en el “tatami” para su emplatado, un corte culinario donde el alimento se presenta de forma rectangular.

El jurado –Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui– lejos de mostrarse sorprendido con el plato, dieron el visto negativo a la idea del Chino, mencionando que de esa forma se desperdicia mucha comida.

“El plato original yo no lo vi nunca. No es justo que me hagas una observación de un plato que no vimos, lo digo con respeto”, se defendió el participante.

“Te digo que el nombre lo condiciona en medida que define la forma que cortás la carne”, le retrucó Martitegui y le dio su devolución final sobre el plato: “Es cierto que el emplatado era libre. Pero uno puede utilizar esa libertad bien o mal. En este caso, tu perfeccionismo conspiró contra un plato tradicional”.

El jurado continuó haciendo su reseña, pero Leunis tenía una respuesta para todo. En su entrevista personal, el participante expreso su enojo: “Estoy re caliente”.

“Sentí que la carne estaba en un buen punto, que no se había pasado, pero no pude ir en contra de lo que sienten sus paladares”, se justificó Leunis. “Estaba contento con el plato, pero no les gustó. Así que bueno, habrá que seguir mejorando», cerró.