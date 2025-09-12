Qué son las fibras del Apio: ¿es mejor quitarlas o dejarlas?

La gastronomía es un mundo inabarcable porque en la cocina se aprovecha todo. Papa, batata y zanahoria, están entre las verduras más utilizadas en las preparaciones diarias de platos caseros como gourmet y, aunque a no todas las personas les agradan todos los ingredientes, probar es la puerta a un nuevo universo dentro del universo culinario.

La verdad sobre las hebras del apio y cómo usarlas en la cocina

El apio es uno de los vegetales más versátiles de la cocina y, está entre los que no a todos les gusta. El mismo es usado en:

Sopas.

Jugos verdes.

Ensaladas.

Sin embargo, muchas personas se preguntan qué hacer con las hebras que aparecen al cortarlo. Estas hebras, conocidas como fibras vasculares, son estructuras naturales que transportan agua y nutrientes en el tallo del apio. Son las responsables de su textura crujiente y su resistencia.

Aunque pueden resultar algo fibrosas para algunas personas, no son dañinas ni tóxicas. De hecho, son comestibles y aportan fibra dietética, fundamental para la salud digestiva.

La decisión de quitarlas o dejarlas es más bien culinaria. Si la búsqueda es de una textura más suave, se pueden retirar con un cuchillo pequeño o un pelapapas, pero, si la preferencia es aprovechar todo el vegetal, se pueden dejar sin problema.

El doble beneficio la fibra del Apio

Desde un enfoque sustentable, lo ideal es no descartar las fibras, ya que forman parte del alimento y ayudan a reducir el desperdicio de cocina.

Además, las fibras pueden convertirse en un recurso creativo, ya que, al cocinarlas correctamente se ablandan y pasan desapercibidas en caldos, guisos o licuados.

Formas de aprovechar las fibras del apio en la cocina:

Caldo de verduras : Aportan sabor y nutrientes

: Aportan sabor y nutrientes Sopas cremosas : Se ablandan y se integran al licuar.

: Se ablandan y se integran al licuar. Jugos verdes : Suman fibra y mejoran la saciedad.

: Suman fibra y mejoran la saciedad. Salsas o sofritos : Se caramelizan y potencian el aroma.

: Se caramelizan y potencian el aroma. Chips de apio: Secadas al horno, se transforman en snacks crujientes.

Por eso, las fibras del apio no son un desperdicio, sino una fuente extra de fibra y nutrientes que puede enriquecer las preparaciones y ayudar a una cocina más sustentable.

¿Qué receta se puede hacer con hojas de apio?

Una opción es el pesto de hojas de apio

Ingredientes

Hojas de apio : 1 taza.

: 1 taza. Aceite de oliva : ½ taza extra virgen

: ½ taza extra virgen Ajo : 1 diente.

: 1 diente. Nueces o almendras : 30 g.

: 30 g. Queso rallado : 30 g.

: 30 g. Jugo de limón : Jugo de ½ limón.

: Jugo de ½ limón. Sal y pimienta: A gusto.

¿Cómo preparar el pesto de hojas de hojas de apio?

Lavar y secar bien las hojas de apio para evitar exceso de agua en la mezcla.

Procesar las hojas con las nueces , el ajo y el queso rallado en una procesadora o licuadora.

, el ajo y el queso rallado en una procesadora o licuadora. Agregar el aceite de oliva mientras se procesa, hasta lograr una textura cremosa.

Agregar e ir probando sal, pimienta y jugo de limón para equilibrar el sabor.

Guardar en un frasco hermético en la heladera hasta cuatro días o congelar en porciones pequeñas.

¿En qué comidas usarlo?