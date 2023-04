¿Quería un tiempo? Nuevos detalles de la separación de La China Suárez y Rusherking

Finalmente Eugenia «La China» Suárez y Rusherking se separaron. Ambos anunciaron la ruptura de su relación en redes sociales. Con el paso de los días se van conociendo más detalles del distanciamiento entre ambos.

En Socios del Espectáculos difundieron el pedido que le habría hecho el cantante a la modelo.

“En el mensaje de ella se denota que esto fue hablado. Se habló que primero lo iba a postear La China y después, iba a subir algo él. Se habló de no subir lo mismo porque no sentían lo mismo… ella sigue enamorada y lo quería expresar. Él la quiere mucho y fue una hermosa relación… Esto no significa que en un año vuelvan…”, comentó la panelista Paula Varela.

“Él lo que le pedía primero, era un tiempo. La China no está para tiempos, ella siente que es ahora”, lanzó la periodista sobre ese pedido.

El jugador de La Scaloneta que se acercó a la China Suárez

La China Suárez y el cantante Rusherking se separaron. La noticia de la ruptura tuvo una gran repercusión, de hecho Nicki Nicole publicó un mensaje que pareciera que estaría dirigido a la China Suárez. Lo propio hizo Nicolás Cabré, exnovio de la actriz.

Pero hubo otros que llamaron la atención. Uno fue Thiago Almada, jugador de la Selección Argentina, que le dejó un like a su último posteo.