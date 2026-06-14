Quién era Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de Brasil que murió luego de ser lanzada al vacio sin el equipo de seguridad

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años murió el sábado en Brasil tras ser lanzada desde una altura de 40 metros durante una actividad de puenting sin que se le hubiera colocado el equipo de seguridad, informaron autoridades locales.

El episodio ocurrió en el Puente del Esqueleto, en el municipio de Limeira, interior del estado de San Pablo.

Quién era la joven de Brasil que murió tras ser lanzada sin cuerda

Rodrigues de Freitas participaba de una actividad coordinada por dos empresas que se encargan del salto en una zona de rocas y sierras, pero los instructores olvidaron ponerle el equipo de seguridad para evitar impactar con el suelo.

Las autoridades informaron que, tras el accidente, dos de los sospechosos intentaron escapar hacia una zona boscosa cercana. Ambos fueron localizados posteriormente mediante un operativo de búsqueda y en total seis personas fueron detenidas y trasladadas para prestar declaración ante la policía.

Equipos del Cuerpo de Bomberos y del Servicio de Atención Móvil de Urgencias acudieron al lugar, pero la muerte de la joven fue constatada en el sitio del accidente, indicó Noticias Argentinas.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas era graduada de la carrera de Educación Física y Gestión Deportiva. Según el medio O Globo, la joven vivía en el municipio de Jandira, en el estado de San Pablo.

Compartía con frecuencia en sus redes actividades relacionadas con el aire libre y la naturaleza. Sus allegados la recordaron como alguien apasionada por el deporte.