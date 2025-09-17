Quién es Agustín Franzoni, el streamer que guarda material íntimo de su ex

Agustín Franzoni es un creador de contenido y bailarín que se hizo muy conocido en redes sociales y dio sus primeros pasos en streaming en Luzu, la señal que creó Nico Occhiato y donde también trabaja quien por ese entonces era su pareja, Flor Jazmín Peña.

Agustín Franzoni hizo un comentario sobre Flor Jazmín que podría llegar a la Justicia”

Integró el equipo de Red Flag en Luzu TV, junto a Gregorio Rossello, Manuela Viale y Tuli Acosta, por dos temporadas. En 2023, se llevaron el Martín Fierro Digital al Mejor Programa de Entretenimiento.

La bailarina e influencer se separó de Franzoni e inició una relación con Occhiato, algo que al streamer le cayó muy mal y no dudó de hablar de ello tanto en redes como en La Casa, la señal en la que trabaja actualmente.

Hermano de Naty Franzoni, popular influencer de bienestar que hace tapping y es tan amada como criticada en redes, él siguió varios de sus consejos para posicionarse hasta que logró adquirir cierta fama y popularidad.

Flor Jazmín y Nico Occhiato, furiosos con Agustín Franzoni tras sus dichos sobre material íntimo

En los últimos días, se viralizó un video de un fragmento de su programa en el cual hablan sobre guardar material íntimo de una ex pareja. Agustín dijo que tiene varias fotos y videos y que espera poder ganar dinero en el futuro con eso.

Esa referencia es sobre Flor Jazmín, quien se preocupó mucho al escucharlo porque cuando fueron pareja, en más de una oportunidad, él le tomó fotos mientras ella dormía desnuda y posteriormente se las enviaba por WhatsApp, generándole una incomodidad muy grande, además de dudas sobre si ella era la única que estaba recibiendo esas imágenes.

Si bien Agustín Franzoni dijo que sus dichos fueron a modo de chiste, no fue suficiente la explicación. Tanto Nico Occhiato como Flor Jazmín aseguraron estar muy enojados y no dudaron en ir por la vía legal para impedir la posible difusión de esas imágenes.