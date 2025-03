Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña contaron cómo les robaron en un hotel mientras vacacionaban: «Nos faltaba plata» 

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña volvieron al horario de la mañana en «Nadie Dice Nada» de Luzu TV y no tardaron en contar cómo sufrieron un robo durante unas vacaciones en República Dominicana cuando les abrieron la caja fuerte donde habían guardado dinero en el hotel.

En su regreso a Nadie Dice Nada (Luzu TV), el conductor comenzó a relatar el amargo momento que pasaron: «En Nueva York tuvimos que gastar plata y cuando llegamos al otro destino que era all inclusive, no íbamos a gastar más plata. Yo, por lo general, no desconfió pero Flor sí. Pero este lugar nos generaba confianza. Primer día, guardamos el dinero en la caja fuerte, tercer día volvemos a las siete de la playa, Flor fue a contar la plata. Agarra la billetera de ella y estaba más chica. Yo sabía que había llevado una plata redonda. Cuenta la plata y le faltaba mucha, la cuento yo y me faltaba menos que la de ella, pero en total era muchísima».

«Cayó el de seguridad a la habitación, conectaron una computadora y de ahí salía un resumen. Pero antes nos revisaron toda la habitación para ver si la plata no estaba ahí», continuó contando.

Además, reveló que tuvo que tuvieron que grabarlos y mostrarles la cantidad de seguidores que tenían en Instagram para que los escuchen: «Ahí dijimos vamos a hacer un corte y fuimos a comer. Al otro día el gerente general nos vino a decir que estaba todo en orden y no había sucedido nada raro, y le pedí la apertura de la caja de seguridad. Nos lo muestra rápido y se lo pedí para ver bien. Todo decía abierto con el código salvo el segundo día que llegamos a las 6 y media de la tarde que decías abierto con la llave. Nos querían decir que era un mensaje de la caja. Y después nos querían decir que nosotros estábamos en la habitación a esa hora«.

Finalmente, Flor encontró una imagen de ese día y horario que estaban en la sala de juegos del hotel y se las mostró a los gerentes, lo cual agilizó la devolución del dinero.