Quién es Dai Fernández, la supuesta novia de Nico Vázquez

Nico Vázquez se separó de Gimena Accardi tras 18 años de relación y, desde ese día, se señaló a Dai Fernández, su compañera en la obra teatral «Rocky«. Pero él desmintió esa versión, aunque volvió a tomar fuerza cuando la actriz se separó de Gonzalo Gerber, tras 7 años juntos.

Luego se apagaron los rumores hasta que en Intrusos aseguraron que ya estarían por blanquear el romance que habría surgido luego de ambas separaciones y por el contacto cada vez más cercano que hay entre ambos.

Crecen los rumores de amor entre Nico Vázquez y su compañera

Dai Fernández es actriz, bailarina y cantante. Tiene 37 años y una larga carrera en el mundo del espectáculo, aunque con un perfil muy bajo.

Con Nico Vázquez se conoce desde hace tiempo ya que fue quien reemplazó a Julieta Nair Calvo en «Tootsie», antes de ser elegida para protagonizar «Rocky».

La actriz también formó parte de otras importantes producciones como «Fuerza Bruta», «Aladdín» o «Peter Pan». Mientras que en televisión participó de producciones infantiles en Disney Junior, como «Entrelazados» o «Club 57».

Durante un tiempo, estuvo alejada del espectáculo y su gran regreso fue de la mano de Nico Vázquez: “En pandemia trabajé como agente inmobiliario. No había nada en lo artístico y eso me deprimió y bajoneó. Fue duro. Pero bueno, un día estaba sentada en la guardia de la inmobiliaria y me llama Mariano Demaría, el director de ‘Tootsie’ y ahora también de ‘Rocky’, junto con Nico, y me dice: ‘Vamos a hacer una audición cerrada y quiero que vengas’. Yo ya había trabajado con él en un show de ‘Club 57′. Y quedé para el ensamble y como cover de Julieta Nair Calvo, a quien reemplacé los últimos tres meses en ‘Tootsie’. Eso fue el puente para llegar hoy a ‘Rocky'».

“Soy de perfil bajo. De hecho, cuando Nico me decía: ‘Alguna vez quiero protagonizar algo con vos’, yo le respondía: ‘Eso no va a ser posible porque yo no soy famosa ni tengo un montón de seguidores’. Yo venía haciendo mi caminito. Y hoy creo que todo sirvió: lo bueno y lo malo, las veces que no quedé y me empujaron a avanzar. Por suerte hubo muchos sí”, había mencionado en una entrevista al encarar el desafío teatral en el cual participa actualmente.