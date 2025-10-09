Quién es Dai Fernández, la supuesta novia de Nico Vázquez
La actriz lo acompaña en “Rocky” en el teatro.
Nico Vázquez se separó de Gimena Accardi tras 18 años de relación y, desde ese día, se señaló a Dai Fernández, su compañera en la obra teatral «Rocky«. Pero él desmintió esa versión, aunque volvió a tomar fuerza cuando la actriz se separó de Gonzalo Gerber, tras 7 años juntos.
Luego se apagaron los rumores hasta que en Intrusos aseguraron que ya estarían por blanquear el romance que habría surgido luego de ambas separaciones y por el contacto cada vez más cercano que hay entre ambos.
Crecen los rumores de amor entre Nico Vázquez y su compañera
Dai Fernández es actriz, bailarina y cantante. Tiene 37 años y una larga carrera en el mundo del espectáculo, aunque con un perfil muy bajo.
Con Nico Vázquez se conoce desde hace tiempo ya que fue quien reemplazó a Julieta Nair Calvo en «Tootsie», antes de ser elegida para protagonizar «Rocky».
La actriz también formó parte de otras importantes producciones como «Fuerza Bruta», «Aladdín» o «Peter Pan». Mientras que en televisión participó de producciones infantiles en Disney Junior, como «Entrelazados» o «Club 57».
Durante un tiempo, estuvo alejada del espectáculo y su gran regreso fue de la mano de Nico Vázquez: “En pandemia trabajé como agente inmobiliario. No había nada en lo artístico y eso me deprimió y bajoneó. Fue duro. Pero bueno, un día estaba sentada en la guardia de la inmobiliaria y me llama Mariano Demaría, el director de ‘Tootsie’ y ahora también de ‘Rocky’, junto con Nico, y me dice: ‘Vamos a hacer una audición cerrada y quiero que vengas’. Yo ya había trabajado con él en un show de ‘Club 57′. Y quedé para el ensamble y como cover de Julieta Nair Calvo, a quien reemplacé los últimos tres meses en ‘Tootsie’. Eso fue el puente para llegar hoy a ‘Rocky'».
“Soy de perfil bajo. De hecho, cuando Nico me decía: ‘Alguna vez quiero protagonizar algo con vos’, yo le respondía: ‘Eso no va a ser posible porque yo no soy famosa ni tengo un montón de seguidores’. Yo venía haciendo mi caminito. Y hoy creo que todo sirvió: lo bueno y lo malo, las veces que no quedé y me empujaron a avanzar. Por suerte hubo muchos sí”, había mencionado en una entrevista al encarar el desafío teatral en el cual participa actualmente.
