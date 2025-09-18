ESCUCHÁ RN RADIO
El conmovedor posteo de Nico Vázquez: “No hay un día que no te extrañe”

El actor compartió un emotivo recuerdo de su perra Umma en medio de un presente personal marcado por la separación de Gimena Accardi.

Redacción

Por Redacción

Nico Vázquez estaría atravesando unos días difíciles tras su reciente divorcio de Gimena Accardi, quien fue su pareja por casi 20 años. Horas atrás, el actor posteó una conmovedora imagen de su pasado, el cual recuerda con nostalgia.

El mensaje de Nico Vázquez

“No hay día que no te extrañe Umma”, escribió el actor junto a un collage de imágenes de él junto a la perrita labradora que lo acompañó durante largos años.

Tras acompañarlos por 16 años, la entonces pareja de Nico Vázquez y Gime Accardi despidió a su perrita Umma en noviembre del 2024, lo que significo un duro golpe a su relación. 

En aquel momento, la actriz le había dedicado un dulce posteo a su mascota que fue testigo de grandes momentos en su relación con Vázquez: «Siempre serás nuestra familia. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias por esperarnos siempre. Te vamos a amar por siempre”. 


