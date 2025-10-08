Aseguran que Nico Vázquez blanquearía su romance con Daiana Fernández: «a un paso»

Este miércoles, en Intrusos (América TV), Paula Varela sorprendió al revelar que Nico Vázquez y Dai Fernández, su compañera en la obra musical Rocky, estarían a punto de blanquear su romance.

«La veíamos venir y se vino nomás. En estos días me dicen ‘se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance’. Me dicen que Nico Vázquez y Dai Fernández están súper enamorados, que ya toda su gente íntima lo sabe», reveló la panelista.

Los detalles del romance de Nico Vázquez y Daiana Fernández

Según explicó Varela, la actriz ya habría compartido la noticia con personas de su círculo más cercano. «Ella ya lo habló con gente de su confianza, por eso también me llega la información. Gente que trabaja con ellos también ya lo saben. Y que en breve se vendría el blanqueo, porque no da para más tenerlo oculto. Lo que me confirman también es que él se enamoró después de que se separó de Gimena Accardi», remarcó la comunicadora.

Y agregó: «Cuando contamos acá la separación ya se hablabade Dai, lo veíamos venir. Ahora lo que me dicen es que, si bien ellos tenían mucho feeling y estaban muy juntos, también ella se separó y demás, que la relación y el blanqueo fue después de las rupturas».

Por su parte, Marcela Tauro recordó una escena que presenció Viviana Canosa tiempo atrás: «La Canosa los vio en un ascensor y estaban besándose».

Cabe recordar que la separación entre Vázquez y Accardi se confirmó hace tres meses, luego de 18 años de relación. La noticia impactó al mundo del espectáculo, ya que eran una de las parejas más queridas del ambiente.

¿Qué había dicho Nico Vázquez sobre Dai Fernández en medio de los rumores de terceros en discordia?

Luego de que se separaran Nico Vázquez y Gimena Accardi, el actor habló con PrimiciasYa sobre la obra Rocky y el trabajo de su compañera Dai Fernández y un gesto del artista no pasó desapercibido.

«Vi mucho talento, es una actriz con mucha formación. No es casualidad que haya llegado a donde llegó. Le tenía que llegar ahora, evidentemente», expresó Vázquez, estacando el profesionalismo y la trayectoria de Fernández.

Mientras el actor la elogiaba, Dai no pudo contener la emoción: «Voy a llorar». A lo que Nico respondió con ternura: «No te quiero hacer llorar, pero es la verdad», y le tomó la mano a su partenaire, en un gesto que reflejó la complicidad entre ambos.