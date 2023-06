Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva y con respirador en el hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires. La salud de la modelo se agravó producto de una mala praxis del cirujano plástico Aníbal Lotocki.

Fernando Burlando, abogado de la actriz señaló que Silvina Luna se encuentra «en estado crítico». Burlando reiteró, además, su pedido para le sea suspendida la matrícula de médico a Lotocki, algo que la justicia desestimó hasta el momento a pesar de las condenas que ya pesan en su contra.

Tras intervenciones realizadas por el cirujano Aníbal Lotocki, Silvina Luna sufrió una intoxicación de metacrilato, que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal, por la que recibía un tratamiento de diálisis.

A mediados de mayo de este año, en una entrevista con Ángel de Brito para el programa LAM, Silvina Luna había indicado que si bien su enfermedad requería de un trasplante, aún ese procedimiento no era «urgente», ya que, además, se debía esperar «solucionar un tema de salud», en referencia a la presencia de una bacteria en su cuerpo.

Quién es Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, que se ofreció a donarle un riñón

Silvina Luna, que se encuentra internada en grave estado, aguardaba ingresar en lista de espera del Incucai. Ella misma había revelado el conmovedor gesto que había tenido su hermano, Ezequiel, al ofrecerse como su donante de riñón.

Ezequiel, hermano menor de Silvina Luna.

“Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai”, había explicado Silvina en Agarrate Catalina con Catalina Dugli y había añadido: “Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas y quiero ir paso a paso”, había agregado.

Ezequiel, un hermano cinco años menor que Silvina, estuvo incondicionalmente a su lado cuando ella tuvo que ser hospitalizada el año pasado durante su participación en “El hotel de los famosos».

Además, en sus últimas apariciones, la modelo contó que el joven es su sostén primordial, ya que no tienen padres vivos. Desde hace un tiempo, Ezequiel vive en Buenos Aires. Dejó atrás Rosario para acompañar a su hermana en este difícil momento.

Esta mañana se supo que Ezequiel estaba en el sanatorio en el que se encuentra internada la modelo pero no quiso tener contacto con la prensa.